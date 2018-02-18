Шведские хоккеисты обыграли финнов и вышли в четвертьфинал
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Финляндии со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.
В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер (15-я минута), Патрик Закриссон (49) и Оскар Мёллер (60). У проигравших отличился Йоонас Кемппайнен (22).
Сборная Швеции набрала 9 очков и выиграла группу С, выйдя в четвертьфинал с первого места. Команда Финляндии с 6 баллами стала второй. Третье место заняла сборная Германии (2), четвертое — команда Норвегии (1).
В мужском олимпийском хоккейном турнире принимают участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в
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Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Фаст В.
|Коскинен М. 57:52 (Коскинен М. 58:40-58:51, Коскинен М. 59:55)
|1-й период
|Юусо Хиетанен
|09:14
|14:53
|Антон Ландер (Л. Умарк, В. Фаст)
|16:51
|Патрик Херсли
|16:51
|Патрик Херсли
|Вели-Матти Савинайнен
|16:51
|2-й период
|Йоонас Кемппайнен (М. Койвисто, Ю. Юнттила)
|21:32
|Миро Хейсканен
|22:45
|25:07
|Йон Норман
|Эли Толванен
|26:10
|Юкка Пелтола
|32:03
|3-й период
|46:05
|Пер Линдхольм
|48:53
|Патрик Закриссон (Ю. Франссон)
|Мика Койвисто
|51:16
|56:26
|Стаффан Крунвалль
|Сами Леписто
|58:40
|59:55
|п.в.
|Оскар Меллер (Л. Умарк)
Статистика
|10
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)