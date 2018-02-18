Шведские хоккеисты обыграли финнов и вышли в четвертьфинал

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В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер (15-я минута), Патрик Закриссон (49) и Оскар Мёллер (60). У проигравших отличился Йоонас Кемппайнен (22).

Сборная Швеции набрала 9 очков и выиграла группу С, выйдя в четвертьфинал с первого места. Команда Финляндии с 6 баллами стала второй. Третье место заняла сборная Германии (2), четвертое — команда Норвегии (1).