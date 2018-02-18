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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
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18 февраля 2018, 18:03 | Хоккей | ТАСС

Шведские хоккеисты обыграли финнов и вышли в четвертьфинал

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Финляндии со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.

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© AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Антон Ландер (15-я минута), Патрик Закриссон (49) и Оскар Мёллер (60). У проигравших отличился Йоонас Кемппайнен (22).

Сборная Швеции набрала 9 очков и выиграла группу С, выйдя в четвертьфинал с первого места. Команда Финляндии с 6 баллами стала второй. Третье место заняла сборная Германии (2), четвертое — команда Норвегии (1).

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимают участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу. Финал мужского хоккейного турнира пройдет 25 февраля.
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18 Февраля, 15:10 Зрители 3861 Группа C Kwandong Hockey Centre
Швеция 3:1
(1:0, 0:1, 2:0)
Финляндия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Лаури Марьямяки
Вратари
Фаст В. Коскинен М. 57:52 (Коскинен М. 58:40-58:51, Коскинен М. 59:55)
1-й период
Юусо Хиетанен 09:14
14:53 Антон Ландер (Л. Умарк, В. Фаст)
16:51 Патрик Херсли
16:51 Патрик Херсли
Вели-Матти Савинайнен 16:51
2-й период
Йоонас Кемппайнен (М. Койвисто, Ю. Юнттила) 21:32
Миро Хейсканен 22:45
25:07 Йон Норман
Эли Толванен 26:10
Юкка Пелтола 32:03
3-й период
46:05 Пер Линдхольм
48:53 Патрик Закриссон (Ю. Франссон)
Мика Койвисто 51:16
56:26 Стаффан Крунвалль
Сами Леписто 58:40
59:55 п.в. Оскар Меллер (Л. Умарк)
Статистика
10 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)

Хоккей

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