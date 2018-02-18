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18 февраля 2018, 18:04 | Лыжный спорт | TeamRussia.pro

Ангелина Голикова: Я показала свой максимум

Наша конькобежка заняла седьмое место на дистанции 500 метров.

Ангелина Голикова оценила свое выступление на дистанции 500 метров и рассказала, какой песней поздравила Наталью Воронину с бронзовой медалью.

— Если не занятым местом, то показанным временем вы хоть сколько-нибудь довольны?

— Я считаю, что мой результат — это мой максимум в сезоне на равнинном катке. Я уже бежала подобным образом в Херенвене, и сегодня показала то, на что готовилась в течение всего предсезонного периода.

— Жеребьевкой вы были довольны? Вы ведь хотели бежать либо с кореянкой Ли, либо с японкой Кодаиро.

 — Было так. Тренер пришел с жеребьевки и сказал, что получилось практически то, что я загадывала. Думаю, наконец, я побегу с Кадаиро. Он говорит: «Ты по какой дорожке хотела стартовать?» — Я говорю: «По большой». — «По большой и бежишь. В какой паре хотела?» — Я говорю: «В последней». — «В последней и бежишь». — Я думаю: ну всё, наверное, с Санхва Ли бегу. Но бежала с Ванессой Херцог, которая в этом сезоне мне как родная стала. Но я не расстроилась, потому что бежала со спортсменкой, от которой знала, что ожидать. Ванесса, в отличие от меня, набирает скорость и держит ее. У меня на финише пока так не получается.

— Почему именно с кореянкой вы хотели бежать?

 — Не то, чтобы именно с ней. Я хотела бежать с кем-то, кто показывает высокий уровень. С Кодаиро или Санхва Ли. Мне было бы выгодно то, что они очень сильно разгоняются, я бы могла за ними удержаться.

— Какую песню вы включали Ворониной, когда она выиграла медаль?

 — Я включала песню Лободы. Песню «Парень»: (поёт) «Парень, ты меня так сильно ранил!». Я очень рада за Наташу. Был момент, когда мы стояли на перепутье, решали, ехать или не ехать, мы обе сомневались. И вот когда она уже уехала на сбор в Японию, а я еще была в Коломне, она мне написала: «Ты едешь или нет?». И у меня вдруг возник вопрос: «Ну как так, Наташа не едет? Она и в прошлом году и в позапрошлом показывала стабильные результаты». Я думала, что у нее есть шанс. И я ей пишу: «Наташа, как ты можешь сомневаться, если у тебя есть реальный шанс?». Она отвечает: «Да, ты так думаешь?». И я очень рада, что она стала бронзовым призером Олимпийских игр.

— Вы же с ней раньше так близко не общались?

 — Мы жили практически в военных условиях, нас это очень сплотило.
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