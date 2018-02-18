Расписание видеотрансляций Олимпиады: 19 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В понедельник в Южной Корее разыграют три комплекта медалей. Не пропустите!
Видеопоток Telesport 2
4:00 — 7:45 — Фигурное катание. Танцы, короткий танец.
14:15 — 17:00 — Бобслей. Мужчины, двойки. 3-й и 4-й заезды (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 3
3:05 — 6:00 — Керлинг. Женщины.
14:05 — 17:00 — Керлинг. Женщины.
Видеопоток Telesport 4
4:00 — 5:25 — Фристайл. Женщины,
7:10 — 9:30 — Хоккей. Женщины, ½ финала. США — Финляндия.
15:25 — 17:20 — Прыжки на лыжах с трамплина. Командные соревнования, финал (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 5
3:30 — 6:25 — Сноуборд. Женщины,
14:00 — 16:00 — Коньки. Женщины, командная гонка преследования, квалификация. Мужчины, 500 м (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 6
15:10 — 17:30 — Хоккей. Женщины. ½ финала, Россия — Канада.
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