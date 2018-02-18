Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32600643/
18 февраля 2018, 17:19 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 19 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В понедельник в Южной Корее разыграют три комплекта медалей. Не пропустите!

Видеопоток Telesport 2

4:00 — 7:45 — Фигурное катание. Танцы, короткий танец.

14:15 — 17:00 — Бобслей. Мужчины, двойки. 3-й и 4-й заезды (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 3

3:05 — 6:00 — Керлинг. Женщины.

14:05 — 17:00 — Керлинг. Женщины.

Видеопоток Telesport 4

4:00 — 5:25 — Фристайл. Женщины, хаф-пайп, квалификация.

7:10 — 9:30 — Хоккей. Женщины, ½ финала. США — Финляндия.

15:25 — 17:20 — Прыжки на лыжах с трамплина. Командные соревнования, финал (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 5

3:30 — 6:25 — Сноуборд. Женщины, биг-эйр, квалификация.

14:00 — 16:00 — Коньки. Женщины, командная гонка преследования, квалификация. Мужчины, 500 м (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 6

15:10 — 17:30 — Хоккей. Женщины. ½ финала, Россия — Канада.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней