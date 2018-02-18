Сборная России обошла США по общему количеству медалей на Олимпиаде

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Мужская сборная России в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова заняла второе место в эстафете. Фристайлист Илья Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике.



Эти успехи позволили сборной России подняться на пятое место в медальном зачёте Игр по общему количеству наград.



Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея

Неофициальный общекомандный медальный зачёт. По количеству наград



1. Норвегия — 26 медалей (9 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых).

2. Германия — 18 (9, 5, 4).

3. Канада — 16 (5, 5, 6).

4. Нидерланды — 13 (6, 5, 2).

5. Россия — 11 (0, 3, 8).

6. США — 10 (5, 3, 2).

Весь медальный зачет