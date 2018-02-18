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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
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18 февраля 2018, 17:25 | Олимпизм | Чемпионат.com

Сборная России обошла США по общему количеству медалей на Олимпиаде

Российские спортсмены завоевали две медали в девятый день Олимпиады в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

Мужская сборная России в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова заняла второе место в эстафете. Фристайлист Илья Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике.

Эти успехи позволили сборной России подняться на пятое место в медальном зачёте Игр по общему количеству наград.

Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Неофициальный общекомандный медальный зачёт. По количеству наград

1. Норвегия — 26 медалей (9 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых).
2. Германия — 18 (9, 5, 4).
3. Канада — 16 (5, 5, 6).
4. Нидерланды — 13 (6, 5, 2).
5. Россия — 11 (0, 3, 8).
6. США — 10 (5, 3, 2).

Весь медальный зачет
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