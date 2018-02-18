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Зимние игры в Пхёнчхане
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18 февраля 2018, 16:59 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Буров отпраздновал бронзу в фристайле под одним флагом с Абраменко

Сегодня, 18 февраля, на арене «Бугван Фёникс Парк» россиянин Илья Буров стал бронзовым медалистом Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане в соревнованиях по фристайлу в лыжной акробатике.

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© РИА "Новости"

Золото завоевал украинец Александр Абраменко, а серебряным призёром стал представитель Китая Цзя Цзунян. Ещё один представитель России Павел Кротов остановился в шаге от пьедестала.
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