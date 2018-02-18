Буров отпраздновал бронзу в фристайле под одним флагом с Абраменко
Сегодня, 18 февраля, на арене «Бугван Фёникс Парк» россиянин Илья Буров стал бронзовым медалистом Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане в соревнованиях по фристайлу в лыжной акробатике.
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Золото завоевал украинец Александр Абраменко, а серебряным призёром стал представитель Китая Цзя Цзунян. Ещё один представитель России Павел Кротов остановился в шаге от пьедестала.
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