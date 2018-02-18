Вирус или психанул? Почему тренер американцев не пожал руку Знарку
Есть две версии случившегося.
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Матча со сборной США на Олимпиаде ждали многие. Нет сомнений, что и тренерский штаб сборной России настраивался на него самым серьёзным образом. Имел место быть и психологический аспект, особенно зная непростой и вспыльчивый характер Олега Знарка. Главный тренер прекрасно понимал, что в случае поражения на него повесят всех собак, поэтому хотел победить любым способом. Даже несмотря на то, что в
Ещё до старта матча с Америкой Федерация хоккея России сделала заявление о полученных из МОК инструкциях.
Однако после победы россиян над «звёздно-полосатыми» разгорелось сразу несколько скандалов.
В ярости был и сам Гранато. Специалист остался крайне недоволен решением тренерского штаба сборной России выпустить на лёд первую спецбригаду большинства за две минуты до конца третьего периода. В это время малый штраф получил защитник американцев Мэтт Гилрой, а счёт был 4:0 в пользу россиян.
«Взбесило ли меня это? Да», — приводит слова Гранато обозреватель Yahoo Sports Эрик Эйделсон.
«Гранато действительно был в ярости, потому что счёт уже был 4:0. Он кричал: “Выпускайте их на лёд, давайте!”. По его мнению, сборная атлетов из России должна была снять ногу с педали газа, хотя разница шайб является одним из критериев для определения места в таблице», — отметил авторитетный обозреватель NBC Пьер Макгуайр.
«Гранато, наверное, посчитал, что Знарок специально выпускает игроков, чтобы забить ещё больше голов и унизить команду США. Когда я играл, многие тренеры, когда команда выигрывает с большим счётом, оставляют своих лучших игроков на лавке, а в большинстве дают играть ребятам из четвёртого звена, чтобы они вышли и получили удовольствие. Таким образом показывает уважение к сопернику: «Да, ребята, бывают плохие игры, сегодня у вас не получается, и мы не хотим вас унижать и добивать», — считает бронзовый призёр Олимпиады, известный вратарь Илья Брызгалов.
Знарок хотел учинить американцам тотальный разгром, не только порадовав российского зрителя, но и отомстить Гранато за его поступки, связанные с Дацюком и Ковальчуком. Выводить из строя лидеров команды — подло, поэтому отвечать, безусловно, было нужно. Но грамотно, не ввязываясь в драки и не получая ненужные штрафы, на что явно рассчитывал соперник.
Итоговое поражение со счётом 0:4 от сборной России их соперник воспринял настолько болезненно, что тренер американской сборной не подал руки своему коллеге для традиционного послематчевого рукопожатия. По крайней мере, именно так сообщают американские журналисты и информационные агентства. Да, рукопожатия решили заменить на удары кулачками, но правило ввели исключительно для спортсменов. Про тренеров и членов делегации речи не шло. То есть руки тренеры друг другу не жали не
На самом деле, Гранато нужно обижаться исключительно на себя. И задать себе вопрос, а почему ему не удалось подготовить свою команду к встрече с Россией должным образом? Гранато не зря попал под критику своей же прессы.
«Мысль о том, что любая команда должна перестать давить, беспокоясь за чувства другой команды, — это абсурд. А если короче, не надо играть, как пешеходы, 58 минут, если не хотите, чтобы вам забили в последние две. Не могу поверить, что я только что видел матч сборной США на Олимпиаде, в котором наш тренер жаловался, что другая команда пытается увеличить счёт. Последний раз такое слышал, когда освещал баскетбольный матч между школьными командами», — считает журналист ESPN Грэг Вышински.
Кстати, не жать руки тренерам
В общем, скандала в матче Россия — США ждали. И он случился. Правда, не походу самой игры, а уже после её окончания. Этот инцидент будут обсуждать ещё долго. Ну, а пока россиянам нужно забыть прошедшую встречу, выбросить её из головы и максимально качественно подготовиться к четвертьфинальной игре. Групповой этап и право на ошибку остались в прошлом.
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|Олег Знарок
|Тони Гранато
|Кошечкин В.
|Запольски Р.
|1-й период
|07:21
|Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
|08:06
|Сергей Калинин
|Ноа Уэлч
|19:33
|2-й период
|22:14
|Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
|Ноа Уэлч
|22:28
|25:49
|Владислав Гавриков
|Райан Донато
|25:49
|27:09
|Никита Нестеров
|32:25
|Богдан Киселевич
|38:29
|Николай Прохоркин
|Крис Бурк
|38:29
|39:59
|Илья Ковальчук (С. Андронов)
|3-й период
|40:28
|Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
|Мэтт Гилрой
|57:53
|10
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)