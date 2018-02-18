Вирус или психанул? Почему тренер американцев не пожал руку Знарку

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Матча со сборной США на Олимпиаде ждали многие. Нет сомнений, что и тренерский штаб сборной России настраивался на него самым серьёзным образом. Имел место быть и психологический аспект, особенно зная непростой и вспыльчивый характер Олега Знарка. Главный тренер прекрасно понимал, что в случае поражения на него повесят всех собак, поэтому хотел победить любым способом. Даже несмотря на то, что в плей-офф выходят все команды из группы. Правда, не все разу попали в четвертьфинал, многим придётся проходить через квалификацию.

Ещё до старта матча с Америкой Федерация хоккея России сделала заявление о полученных из МОК инструкциях. Из-за инфекции, распространившейся по Корее, послематчевые рукопожатия спортсменов решили заменить на удары кулачками. Такие меры с одной стороны выглядят немного забавно, с другой — здоровье превыше всего. Поэтому к ситуации все отнеслись довольно спокойно.

Однако после победы россиян над «звёздно-полосатыми» разгорелось сразу несколько скандалов. Во-первых, Олег Знарок сказал, что тренер США Тони Гранато целенаправленно давал указания нападать на лидеров сборной России. В начале встречи досталось Павлу Дацюку, в конце начали провоцировать Илью Ковальчука. Ситуация для хоккея довольно обычная и часто практикуемая. Знарку, по понятным причинам, всё это сильно не понравилось, злость на оппонента он явно затаил.

В ярости был и сам Гранато. Специалист остался крайне недоволен решением тренерского штаба сборной России выпустить на лёд первую спецбригаду большинства за две минуты до конца третьего периода. В это время малый штраф получил защитник американцев Мэтт Гилрой, а счёт был 4:0 в пользу россиян.

«Взбесило ли меня это? Да», — приводит слова Гранато обозреватель Yahoo Sports Эрик Эйделсон.

«Гранато действительно был в ярости, потому что счёт уже был 4:0. Он кричал: “Выпускайте их на лёд, давайте!”. По его мнению, сборная атлетов из России должна была снять ногу с педали газа, хотя разница шайб является одним из критериев для определения места в таблице», — отметил авторитетный обозреватель NBC Пьер Макгуайр.

«Гранато, наверное, посчитал, что Знарок специально выпускает игроков, чтобы забить ещё больше голов и унизить команду США. Когда я играл, многие тренеры, когда команда выигрывает с большим счётом, оставляют своих лучших игроков на лавке, а в большинстве дают играть ребятам из четвёртого звена, чтобы они вышли и получили удовольствие. Таким образом показывает уважение к сопернику: «Да, ребята, бывают плохие игры, сегодня у вас не получается, и мы не хотим вас унижать и добивать», — считает бронзовый призёр Олимпиады, известный вратарь Илья Брызгалов.

Знарок хотел учинить американцам тотальный разгром, не только порадовав российского зрителя, но и отомстить Гранато за его поступки, связанные с Дацюком и Ковальчуком. Выводить из строя лидеров команды — подло, поэтому отвечать, безусловно, было нужно. Но грамотно, не ввязываясь в драки и не получая ненужные штрафы, на что явно рассчитывал соперник.

Итоговое поражение со счётом 0:4 от сборной России их соперник воспринял настолько болезненно, что тренер американской сборной не подал руки своему коллеге для традиционного послематчевого рукопожатия. По крайней мере, именно так сообщают американские журналисты и информационные агентства. Да, рукопожатия решили заменить на удары кулачками, но правило ввели исключительно для спортсменов. Про тренеров и членов делегации речи не шло. То есть руки тренеры друг другу не жали не из-за запретов и рекомендаций, а именно целенаправленно.

На самом деле, Гранато нужно обижаться исключительно на себя. И задать себе вопрос, а почему ему не удалось подготовить свою команду к встрече с Россией должным образом? Гранато не зря попал под критику своей же прессы.

«Мысль о том, что любая команда должна перестать давить, беспокоясь за чувства другой команды, — это абсурд. А если короче, не надо играть, как пешеходы, 58 минут, если не хотите, чтобы вам забили в последние две. Не могу поверить, что я только что видел матч сборной США на Олимпиаде, в котором наш тренер жаловался, что другая команда пытается увеличить счёт. Последний раз такое слышал, когда освещал баскетбольный матч между школьными командами», — считает журналист ESPN Грэг Вышински.

Кстати, не жать руки тренерам команд-соперниц для Знарка не в первой. Вспоминается матч КХЛ между СКА и московским «Динамо», когда Олег Валерьевич не проигнорировал старшего тренера бело-голубых Андрея Скопинцева. Но в той ситуации всё однозначно: инициатором выступил сам Знарок. Сейчас же могло быть всякое, но скорее всего сказались лишние эмоции Гранато.

В общем, скандала в матче Россия — США ждали. И он случился. Правда, не походу самой игры, а уже после её окончания. Этот инцидент будут обсуждать ещё долго. Ну, а пока россиянам нужно забыть прошедшую встречу, выбросить её из головы и максимально качественно подготовиться к четвертьфинальной игре. Групповой этап и право на ошибку остались в прошлом.