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18 февраля 2018, 16:46 | Лыжный спорт | Sputnik.by

Лукашенко: Судьи просто выкинули Кушнира из соревнований

Александр Лукашенко жестко раскритиковал подходы судей на соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пхенчхане, где накануне белорусский фристайлист Антон Кушнир не прошел в финал этой олимпийской дисциплины.

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Президент Беларуси, узнав о несправедливости по отношению к белорусскому спортсмену, еще ночью направил правительственную телеграмму в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, с претензиями по поводу судейства в отношении фристайлиста Антона Кушнира. В ответ в офисе МОК пообещали разобраться в создавшейся ситуации.

18 февраля, находясь на избирательном участке № 1, во время голосования за кандидатов в депутаты в местные советы, Александр Лукашенко пообщался с прессой и затронул и горячую тему неадекватного судейства на Олимпиаде и политики давления на белорусских спортсменов.

«Кушнир прыгает без ошибок, железобетонный мужик. Он не совершает никаких ошибок. Они поняли, что это не просто финалист, а опять чемпион Олимпийских Игр. Принято решение. Кем? Прежде всего, судьями. В судейской коллегии их пять: россиянин, китаец, швейцарец. Все они протащили в финал своих спортсменов. Выкинули этого парня из соревнования. Они понимали: пусти этого парня, Антона, в финал — всем будет труба», — сказал Лукашенко.

К сожалению, единственный белорус, вышедший в финал соревнований по лыжной акробатике, Станислав Гладченко не смогбезукоризенно выполнить сложнейший прыжок и подняться на пьедестал.
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