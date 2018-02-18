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18 февраля 2018, 15:55 | Коньки, шорт-трек | ТАСС

Японская конькобежка Кодайра выиграла золото Олимпиады на дистанции 500 м

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Японская конькобежка Нао Кодайра завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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31-летняя японка установила новый олимпийский рекорд, показав время 36,94 секунды. Она обновила достижение южнокорейской конькобежки Ли Сан Хва, которая в Сочи в 2014 году показала результат 37,28 секунды. Ли Сан Хва заняла второе место (+0,39), бронзу выиграла чешка Каролина Эрбанова (+0,40).

Россиянка Антонина Голикова заняла седьмое место (+0,68).

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