Японская конькобежка Кодайра выиграла золото Олимпиады на дистанции 500 м
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Японская конькобежка Нао Кодайра завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
31-летняя японка установила новый олимпийский рекорд, показав время 36,94 секунды. Она обновила достижение южнокорейской конькобежки Ли Сан Хва, которая в Сочи в 2014 году показала результат 37,28 секунды. Ли Сан Хва заняла второе место (+0,39), бронзу выиграла чешка Каролина Эрбанова (+0,40).
Россиянка Антонина Голикова заняла седьмое место (+0,68).
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