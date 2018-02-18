Бронза во фристайле! Россия завоевывает новые территории

Фристайл до сих пор является диковинным видом спорта для России, хотя в этом сезоне наш парень Максим Буров лидировал в Кубке мира. Возможно, вы удивитесь, но одними из законодателей мод во фристайле являются белорусы. Так, главным фаворитом в акробатике был Антон Кушнир, уже имеющий титул олимпийского чемпиона. Добавьте к этому большое представительство сильных китайцев и получите список претендентов на медали.

Лукашенко возненавидел Россию

Уже первая олимпийская квалификация преподнесла несколько крупных сенсаций. Из борьбы за медали выбыл тот самый белорус Антон Кушнир. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что его страну специально лишили золотой медали на Олимпийских играх, засудив белорусского фристайлиста.



«Ну, прошёл Буров, надо второго россиянина затащить. Ценой белоруса?! Зачем? Вот моральная позиция судей. Поэтому это сплошное безобразие, я его иначе объяснить не могу».



Проблема только в том, что второй брат Буров как раз-таки в финал и не прошёл. Максим Буров тоже имел все основания быть недовольным решением судей. Таким образом, соревнования на первой же стадии лишились лидера Кубка мира и главного фаворита. К счастью, двое наших продолжили борьбу. Павел Кротов и Илья Буров вышли в первый финал и сохраняли шансы на пьедестал.

С трудом, но вышли в главный финал

Формат соревнований по фристайлу в Пхёнчхане состоит из квалификации и трёх финалов. В первом финале сражаются 12 человек, из которых во второй выходят девять. И уже в главном финале медали разыгрывают шесть человек, при этом после каждого раунда результаты обнуляются. Кротов и Буров довольно уверенно вышли во второй финал, а вот в главную зарубу попали как раз пятым и шестым соответственно. Помимо наших ребят за медали спорили представители Украины, Беларуси, Канады и Китая. Россияне не были фаворитами в этом споре, но сколько раз уже сборная России на этой Олимпиаде удивляла скептиков и зарабатывала награды вопреки всему. Вспомним хотя бы сумасшедшие успехи на лыжных трассах.

Бронза! Во фристайле!

Первым в главном финале начинал прыжки Илья Буров. Россиянин сделал всё красиво и чётко, однако судьи по какой-то неведомой причине поставили ему низкие баллы — всего лишь 122,17. Следом прыгал ещё один представитель России — Павел Кротов. К большому сожалению, Павел не сумел справиться с приземлением и предсказуемо выбыл из борьбы за олимпийские медали.