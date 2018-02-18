Бронза во фристайле! Россия завоевывает новые территории
Если вы думали, что русские на Играх в Пхенчхане сильны только в лыжах, то ошибались. Медаль во фристайле Ильи Бурова — большой успех.
Фристайл до сих пор является диковинным видом спорта для России, хотя в этом сезоне наш парень Максим Буров лидировал в Кубке мира. Возможно, вы удивитесь, но одними из законодателей мод во фристайле являются белорусы. Так, главным фаворитом в акробатике был Антон Кушнир, уже имеющий титул олимпийского чемпиона. Добавьте к этому большое представительство сильных китайцев и получите список претендентов на медали.
Лукашенко возненавидел Россию
Уже первая олимпийская квалификация преподнесла несколько крупных сенсаций. Из борьбы за медали выбыл тот самый белорус Антон Кушнир. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что его страну специально лишили золотой медали на Олимпийских играх, засудив белорусского фристайлиста.
«Ну, прошёл Буров, надо второго россиянина затащить. Ценой белоруса?! Зачем? Вот моральная позиция судей. Поэтому это сплошное безобразие, я его иначе объяснить не могу».
Проблема только в том, что второй брат Буров как
С трудом, но вышли в главный финал
Формат соревнований по фристайлу в Пхёнчхане состоит из квалификации и трёх финалов. В первом финале сражаются 12 человек, из которых во второй выходят девять. И уже в главном финале медали разыгрывают шесть человек, при этом после каждого раунда результаты обнуляются. Кротов и Буров довольно уверенно вышли во второй финал, а вот в главную зарубу попали как раз пятым и шестым соответственно. Помимо наших ребят за медали спорили представители Украины, Беларуси, Канады и Китая. Россияне не были фаворитами в этом споре, но сколько раз уже сборная России на этой Олимпиаде удивляла скептиков и зарабатывала награды вопреки всему. Вспомним хотя бы сумасшедшие успехи на лыжных трассах.
Бронза! Во фристайле!
Первым в главном финале начинал прыжки Илья Буров. Россиянин сделал всё красиво и чётко, однако судьи по
А вот украинец Александр Абраменко совершил хороший прыжок и с большим отрывом вырвался в лидеры — 128 баллов против 122 у Бурова. Дальше прыгал белорус Станислав Гладченко. Александр Лукашенко наверняка находился у экрана телевизора и хотел, чтобы его соотечественник отомстил за Антона Кушнира и показал, что белорусский фристайл — это топ.
Но, видимо, карма наказала Лукашенко за его высказывания, и Гладченко упал и получил самые низкие оценки из всех прыгавших на тот момент. Это гарантировала медаль украинцу Абраменко и ставило наших ребят в лист ожидания. Если бы
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