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18 февраля 2018, 15:39 | Биатлон | Р-Спорт

Фуркад завоевал четвертое золото ОИ, победив в масс-старте

ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом, победив в гонке с общего старта на 15 км на Играх в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Фуркад с двумя промахами на четырех огневых рубежах показал результат 35 минут 47,3 секунды, серебро завоевал немец Симон Шемпп (1 промах), уступивший французу по фотофинишу. Бронзу выиграл норвежец Эмиль Хегле Свендсен (2 промаха, отставание — 11,2 секунды).

Россияне в масс-старте участия не принимали.

Ранее Фуркад в Пхенчхане победил в гонке преследования, а на Олимпиаде в Сочи первенствовал в индивидуальной гонке и пасьюте.
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