Фристайлист Илья Буров завоевал бронзу Олимпиады в лыжной акробатике
ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости. Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль Олимпиады в соревнованиях по лыжной акробатике.
Буров набрал за выступление в третьем раунде финала 122,17 балла.
Золотую медаль завоевал украинец Александр Абраменко (128,51), вторым стал китаец Цзя Цзунян (128,05). Еще один россиянин Павел Кротов оказался в шаге от пьедестала, заняв четвертое место (103,17).
На счету российской команды стало три серебряные и восемь бронзовых наград.
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