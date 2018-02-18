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18 февраля 2018, 15:23 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Фристайлист Илья Буров завоевал бронзу Олимпиады в лыжной акробатике

ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости. Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль Олимпиады в соревнованиях по лыжной акробатике.

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© AFP 2018

Буров набрал за выступление в третьем раунде финала 122,17 балла.

Золотую медаль завоевал украинец Александр Абраменко (128,51), вторым стал китаец Цзя Цзунян (128,05). Еще один россиянин Павел Кротов оказался в шаге от пьедестала, заняв четвертое место (103,17).

На счету российской команды стало три серебряные и восемь бронзовых наград.
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