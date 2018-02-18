Андрей Ларьков: Был готов бежать эстафету ещё с вечера

— Вы сами от себя ожидали такой прыти?

— Я настраиваюсь на эстафету очень серьезно, мне очень нравится этот вид программы. Можно сказать, готов был вчера с вечера бежать.

— То есть спали спокойно, позавтракали нормально, я правильно понимаю?

— Да. Буквально день-два назад мы только-только привыкли к местному времени. Ложимся часов в 11, встаём в 9. В самый раз, как надо.

— Лыжи работали идеально?

— Лыжи сегодня работали очень хорошо. Вторая пара после Алексея Полторанина, я думаю.

— Как в целом прошёл для вас этап?

— Очень быстро всё прошло сегодня. Десять километров, быстрое скольжение, всего три круга. Не успели оглянуться, как начался третий круг, скорости взвинтились. Я даже, если честно, не видел, что какой-то отрыв появился. Всё скоротечно прошло.

— Вы после финиша очень быстро пришли в себя. Правда, не устали?

— Нет, я не быстро пришёл в себя. Видите, как до вас долго шёл.

— Вчера вечером девушки бежали, было холоднее градусов на пять. Сегодня теплее. А вот Денис Спицов говорит, что ему нужно, чтобы было холодно. Вам какая погода больше нравится?