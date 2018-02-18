Андрей Ларьков: Был готов бежать эстафету ещё с вечера
Интервью серебряного призёра в мужской эстафете после завершения первого этапа.
— Вы сами от себя ожидали такой прыти?
— Я настраиваюсь на эстафету очень серьезно, мне очень нравится этот вид программы. Можно сказать, готов был вчера с вечера бежать.
— То есть спали спокойно, позавтракали нормально, я правильно понимаю?
— Да. Буквально
— Лыжи работали идеально?
— Лыжи сегодня работали очень хорошо. Вторая пара после Алексея Полторанина, я думаю.
— Как в целом прошёл для вас этап?
— Очень быстро всё прошло сегодня. Десять километров, быстрое скольжение, всего три круга. Не успели оглянуться, как начался третий круг, скорости взвинтились. Я даже, если честно, не видел, что
— Вы после финиша очень быстро пришли в себя. Правда, не устали?
— Нет, я не быстро пришёл в себя. Видите, как до вас долго шёл.
— Вчера вечером девушки бежали, было холоднее градусов на пять. Сегодня теплее. А вот Денис Спицов говорит, что ему нужно, чтобы было холодно. Вам какая погода больше нравится?
— Несколько лет назад в
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