Домрачевой вручена серебряная олимпийская медаль

Церемонию награждения провели представитель Международного олимпийского комитета Данка Бартекова и представитель Международного союза биатлонистов Клаус Ляйстнер, которые тепло поздравили всех призеров соревнований в женском масс-старте.

Дарья Домрачева 17 февраля в блестящем стиле завоевала серебряную награду Олимпиады-2018, опередив норвежку Тириль Экхофф. Чемпионкой в масс-старте стала Анастасия Кузьмина из Словакии. Еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино, не допустив ни одного промаха, была близка к своей второй олимпийской медали, но в итоге оказалась на седьмом месте.