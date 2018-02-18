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18 февраля 2018, 14:20 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачевой вручена серебряная олимпийская медаль

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой вручена серебряная олимпийская медаль, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемонию награждения провели представитель Международного олимпийского комитета Данка Бартекова и представитель Международного союза биатлонистов Клаус Ляйстнер, которые тепло поздравили всех призеров соревнований в женском масс-старте.

Дарья Домрачева 17 февраля в блестящем стиле завоевала серебряную награду Олимпиады-2018, опередив норвежку Тириль Экхофф. Чемпионкой в масс-старте стала Анастасия Кузьмина из Словакии. Еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино, не допустив ни одного промаха, была близка к своей второй олимпийской медали, но в итоге оказалась на седьмом месте.
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Биатлон

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