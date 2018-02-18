Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением. Подробности

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Разбираемся, что происходит.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Как стало известно «СЭ», один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого показал подозрительные результаты. Обнаружены следы мельдония. Ранее об этом сообщил российский журналист Дмитрий Дерунец.

В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент — не решенный вопрос.

Напомним, на Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.

ЧТО ГОВОРЯТ В ФЕДЕРАЦИИ КЕРЛИНГА?

Глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев сказал, что пока не располагает официальной информацией о якобы проваленном допинг-тесте призера Олимпиады.

— Пока это все на уровне слухов, — отметил Свищев. — Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации.

ЧТО ГОВОРИТ САМ КРУШЕЛЬНИЦКИЙ

— Я не в курсе всего этого, — сказал керлингист. (РИА Новости).

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР

— Мне об этом никто не говорил, — заявил тренер Крушельницкого Дмитрий Мельников. — Я в первый раз об этом слышу.

Цитата допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Дмитрий Мельников Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходилна чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда.

Надеюсь, это какая-то ошибка. Я постараюсь что-то узнать, и вы если узнаете, то сообщите мне.

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРЯТ

— Просто обескуражена этой новостью, — сообщила бывший президент Федерации керлинга России и экс-наставник сборных команд страны Ольга Андрианова. — Не верю в это.

Цитата Ольга Андрианова После запрета спортсмены мельдоний не использовали. До этого врачи могли давать этот препарат, пока он был разрешен. Уверена на сто процентов, что Крушельницкий не использовал этот препарат на Олимпийских играх.

Я очень хорошо знаю его и Анастасию Брызгалову, как высока их мотивация и как хорошо физически готов этот спортсмен. Ему нет необходимости усиливать себя какими-то препаратами. В течение двух лет у них брали пробы пока он был на централизованной подготовке и у нас, и за рубежом — ничего не было обнаружено. Уже была ложная информация относительно одной моей спортсменки, но потом она не подтвердилась.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

По информации «СЭ», проба «Б» Александра Крушельницкого будет вскрываться завтра утром по корейскому времени. Сам спортсмен может присутствовать при вскрытии.