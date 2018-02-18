Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением. Подробности
Бронзового призера Олимпийских игр-2018 в
дабл-миксте Александра Крушельницкого подозревают в употреблении запрещенного препарата мельдония.
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Видимо, что-то случилось...
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Разбираемся, что происходит.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Как стало известно «СЭ», один из
В данный момент к Крушельницкому едут
Напомним, на Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в
ЧТО ГОВОРЯТ В ФЕДЕРАЦИИ КЕРЛИНГА?
Глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев сказал, что пока не располагает официальной информацией о якобы проваленном
— Пока это все на уровне слухов, — отметил Свищев. — Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации.
ЧТО ГОВОРИТ САМ КРУШЕЛЬНИЦКИЙ
— Я не в курсе всего этого, — сказал керлингист. (РИА Новости).
ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР
— Мне об этом никто не говорил, — заявил тренер Крушельницкого Дмитрий Мельников. — Я в первый раз об этом слышу.
Надеюсь, это
ЧТО ЕЩЕ ГОВОРЯТ
— Просто обескуражена этой новостью, — сообщила бывший президент Федерации керлинга России и
Я очень хорошо знаю его и Анастасию Брызгалову, как высока их мотивация и как хорошо физически готов этот спортсмен. Ему нет необходимости усиливать себя
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
По информации «СЭ», проба «Б» Александра Крушельницкого будет вскрываться завтра утром по корейскому времени. Сам спортсмен может присутствовать при вскрытии.
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