Александр Большунов: Больше всего переживали за Червоткина
Бронзовый призёр Олимпиады-2018 в спринте завоевал сегодня свою вторую медаль в Пхёнчхане — на этот раз серебряную в мужской эстафете. Эмоции 21-летнего лыжника во время финального этапа — в интервью Team Russia.
— Вы очень быстро начали свой этап. Тактика такая?
— Тактики на было, так как нельзя было дать соперникам, чтобы они почувствовали и начали приближаться с самого начала.
— На последнем круге очень тяжело было?
— Конечно, тяжело. Потому что
— Что тяжелее: бежать или ждать, как пробежит Денис?
— И то, и другое. Но за Дениса не переживаю, так как он в хорошей форме. Больше всего переживали за Лёху Червоткина.
— Денис способен победить Клэбо?
— Способен, но если бы у него было хотя бы
— Как думаете, чего Червоткину не хватило?
— Старта (одного выступления на Олимпиаде. — Прим. ред.).
— Вы сегодня выходили с мыслью побеждать?
— Мы каждый раз с этой мыслью выходим. На каждую гонку.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter