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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
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18 февраля 2018, 16:16 | Лыжный спорт | TeamRussia.pro

Александр Большунов: Больше всего переживали за Червоткина

Бронзовый призёр Олимпиады-2018 в спринте завоевал сегодня свою вторую медаль в Пхёнчхане — на этот раз серебряную в мужской эстафете. Эмоции 21-летнего лыжника во время финального этапа — в интервью Team Russia.

— Вы очень быстро начали свой этап. Тактика такая?

— Тактики на было, так как нельзя было дать соперникам, чтобы они почувствовали и начали приближаться с самого начала.

— На последнем круге очень тяжело было?

— Конечно, тяжело. Потому что всё-таки скорость с первого круга была очень высокая.

— Что тяжелее: бежать или ждать, как пробежит Денис?

— И то, и другое. Но за Дениса не переживаю, так как он в хорошей форме. Больше всего переживали за Лёху Червоткина.

— Денис способен победить Клэбо?

— Способен, но если бы у него было хотя бы пять-десять секунд преимущества, чтобы он мог начать свою гонку. А не догонять лидеров.

— Как думаете, чего Червоткину не хватило?

— Старта (одного выступления на Олимпиаде. — Прим. ред.).

— Вы сегодня выходили с мыслью побеждать?

— Мы каждый раз с этой мыслью выходим. На каждую гонку.
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