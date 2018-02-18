Минск направил главе МОК протест относительно судейства белорусского фристайлиста Кушнира
МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии, глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха протест в связи с судейством выступления белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Играх в Пхёнчхане. Об этом Лукашенко заявил журналистам на избирательном участке после голосования на выборах в местные советы.
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Олимпийский чемпион 2014 года Кушнир не смог пройти квалификацию в соревнованиях по лыжной акробатике, заработав в лучшей попытке 121,27 балла. Для выхода в финальную часть соревнований ему не хватило 0,45 балла.
«Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить
Олимпиада завершится 25 февраля.
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