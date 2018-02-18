Минск направил главе МОК протест относительно судейства белорусского фристайлиста Кушнира

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Олимпийский чемпион 2014 года Кушнир не смог пройти квалификацию в соревнованиях по лыжной акробатике, заработав в лучшей попытке 121,27 балла. Для выхода в финальную часть соревнований ему не хватило 0,45 балла.

«Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему со своими коллегами в Пхёнчхане — Международной федерацией лыжного спорта, — сказал Лукашенко. — Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме».

Олимпиада завершится 25 февраля.