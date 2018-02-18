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18 февраля 2018, 13:46 | Лыжный спорт | ТАСС

Минск направил главе МОК протест относительно судейства белорусского фристайлиста Кушнира

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии, глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха протест в связи с судейством выступления белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Играх в Пхёнчхане. Об этом Лукашенко заявил журналистам на избирательном участке после голосования на выборах в местные советы.

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© РИА "Новости"

Олимпийский чемпион 2014 года Кушнир не смог пройти квалификацию в соревнованиях по лыжной акробатике, заработав в лучшей попытке 121,27 балла. Для выхода в финальную часть соревнований ему не хватило 0,45 балла.

«Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему со своими коллегами в Пхёнчхане — Международной федерацией лыжного спорта, — сказал Лукашенко. — Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме».

Олимпиада завершится 25 февраля.
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