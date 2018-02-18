Хоккеистки сборных Японии и Швейцарии сыграют в матче за пятое место на ОИ

У шведок отличилась Лиза Юханссон (27-я минута). В составе японок шайбы забросили Сиори Коикэ (22) и Аяка Токо (64).

Таким образом, команда Японии поборется за пятое место олимпийского турнира с командой Швейцарии, которая ранее в воскресенье обыграла объединенную команду Кореи (2:0). Сборные Швеции и объединенной команды Кореи проведут матч за 7−8-е места. Обе игры пройдут 20 февраля.

19 февраля пройдут полуфинальные матчи женского олимпийского хоккейного турнира. Сборная США встретится с командой Финляндии, канадцы сыграют против команды олимпийских атлетов из России. Финал турнира пройдет 22 февраля.