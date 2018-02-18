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18 февраля 2018, 13:43 | Лыжный спорт | TeamRussia.pro

Спицов: Когда выходил на свой этап, думал, как бы зацепиться за тройку

Командное серебро — вторая медаль Спицова на этих Олимпийских играх. Но в эстафетах на таком уровне он выступал впервые.

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© РИА "Новости"

— До выхода на дистанцию на что рассчитывали?

— Рассчитывал зацепиться за тройку. Но когда Саня Большунов свой этап отработал прекрасно, думал, что мы сможем и на золото претендовать. Но… Серебро — это тоже хорошо.

— Это счастье?

— Да, это счастье для нас.

— У вас интересно все складывается: четвертое место, третье, второе…

— Давайте не будем пока ничего выстраивать. Придет время — посмотрим. Не хочу ничего загадывать.

— Поздравлений из дома много?

— Да, очень много. Я читаю, но, к сожалению, не всем получается ответить.

— Можете ответить сейчас — сразу всем.

— Если такое возможно, то, конечно. Спасибо. Огромное спасибо за поддержку, за поздравления. Я стараюсь прочитать все, но ответить получится потом, после Олимпиады.

— Вы ровесник Клэбо. Это важно?

— Думаю, это играет определенную роль. Мы давно с ним знакомы, соперничали еще по юниорам. Но сейчас он силен, как никогда. Будем готовиться еще лучше и постараемся составить ему конкуренцию.

— У вас есть бронза и серебро. Можно считать, что Олимпийские игры удались?

— Я бы не сказал, что всё удалось. Давайте подождем. Гонок осталось не так много, но мы будем бороться до последнего, постараемся показать свой максимум.
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