Спицов: Когда выходил на свой этап, думал, как бы зацепиться за тройку
Командное серебро — вторая медаль Спицова на этих Олимпийских играх. Но в эстафетах на таком уровне он выступал впервые.
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Видимо, что-то случилось...
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— До выхода на дистанцию на что рассчитывали?
— Рассчитывал зацепиться за тройку. Но когда Саня Большунов свой этап отработал прекрасно, думал, что мы сможем и на золото претендовать. Но… Серебро — это тоже хорошо.
— Это счастье?
— Да, это счастье для нас.
— У вас интересно все складывается: четвертое место, третье, второе…
— Давайте не будем пока ничего выстраивать. Придет время — посмотрим. Не хочу ничего загадывать.
— Поздравлений из дома много?
— Да, очень много. Я читаю, но, к сожалению, не всем получается ответить.
— Можете ответить сейчас — сразу всем.
— Если такое возможно, то, конечно. Спасибо. Огромное спасибо за поддержку, за поздравления. Я стараюсь прочитать все, но ответить получится потом, после Олимпиады.
— Вы ровесник Клэбо. Это важно?
— Думаю, это играет определенную роль. Мы давно с ним знакомы, соперничали еще по юниорам. Но сейчас он силен, как никогда. Будем готовиться еще лучше и постараемся составить ему конкуренцию.
— У вас есть бронза и серебро. Можно считать, что Олимпийские игры удались?
— Я бы не сказал, что всё удалось. Давайте подождем. Гонок осталось не так много, но мы будем бороться до последнего, постараемся показать свой максимум.
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