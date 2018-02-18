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— Пошла информация, что в пробе Александра Крушельницкого обнаружен мельдоний.

— Пока официальной информации нет, надеемся, что это лишь слухи. Сейчас наши тренеры разбираются с этим вопросом.

— Наши коллеги из Пхенчхана сообщили, что к Крушельницкому сейчас едут офицеры ВАДА.

— Сейчас как раз идет разбирательство. Там наши тренеры.

— Зачем Саша и Настя Брызгалова остались в Пхенчхане?

— Хочется посмотреть, впечатлений набраться. Олимпиада у многих раз в жизни бывает, а они свое выступление закончили. Но на результаты пробы их отъезд никак не повлиял бы. Пробу брали во время финала. А перед этим — 22 января перед их отъездом в Японию. И все было чисто. Саша — умный парень, Настя — умная девочка. Я верю в своих ребят, верю, что они чисты. Хочу увидеть официальные бумаги. Если они есть, будем разбираться. Если нет, хочется понять, откуда ноги растут.