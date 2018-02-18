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18 февраля 2018, 13:38 | Керлинг | Советский спорт

Свищев: Надеемся, что это ошибка, в противном случае — это катастрофа

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал новость о возможной положительной пробе на мельдоний бронзового призера Олимпиады в миксте Александра Крушельницкого.

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© РИА "Новости"

— Пошла информация, что в пробе Александра Крушельницкого обнаружен мельдоний.
— Пока официальной информации нет, надеемся, что это лишь слухи. Сейчас наши тренеры разбираются с этим вопросом.

— Наши коллеги из Пхенчхана сообщили, что к Крушельницкому сейчас едут офицеры ВАДА.
— Сейчас как раз идет разбирательство. Там наши тренеры.

— Зачем Саша и Настя Брызгалова остались в Пхенчхане?
— Хочется посмотреть, впечатлений набраться. Олимпиада у многих раз в жизни бывает, а они свое выступление закончили. Но на результаты пробы их отъезд никак не повлиял бы. Пробу брали во время финала. А перед этим — 22 января перед их отъездом в Японию. И все было чисто. Саша — умный парень, Настя — умная девочка. Я верю в своих ребят, верю, что они чисты. Хочу увидеть официальные бумаги. Если они есть, будем разбираться. Если нет, хочется понять, откуда ноги растут.

— Может врачи сборной не уследили?
— Как это не уследили? Мы живем в цивилизованном обществе. И здесь три варианта. Либо целенаправленно употребляют, тогда у них вообще нет головы. Второй вариант — провокация, кто-то подсыпал мельдоний. Третий — остаточное явление с тех времен, когда мельдоний был разрешен. Но с этого времени прошло уже почти два года. Надеемся, что произошла ошибка, в противном случае — это катастрофа.
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Керлинг

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