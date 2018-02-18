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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
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18 февраля 2018, 13:16 | Хоккей | Чемпионат.com

Сборная Чехии победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ОИ-2018

Сборная Чехии победила команду Швейцарии на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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© AFP 2018

Матч завершился со счётом 4:1. Подопечные Йозефа Яндача выиграли все три матча на групповом этапе турнира, что позволило им занять первое место в группе A и напрямую выйти в стадию четвертьфинала. Команда Швейцарии продолжит борьбу в квалификации.

В составе победителей дубль в активе Михала Ржепика, ещё по разу отличились Доминик Кубалик и Роман Червенка, который поразил пустые ворота. Ржепик также забросил свою вторую шайбу, когда швейцарцы играли без вратаря. Единственная шайба в составе швейцарцев на счету Томаса Рюфенахта.

В заключительном матче группы A сегодня встретятся команды Канады и Южной Кореи. Начало встречи в 15:10 мск.
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18 Февраля, 10:40 Зрители 6137 Группа A Gangneung Hockey Centre
Чехия 4:1
(1:1, 0:0, 3:0)
Швейцария
Главные тренеры
Йозеф Яндач Патрик Фишер
Вратари
Францоуз П. Хиллер Й. 56:38 (Хиллер Й. 58:40-58:54, Хиллер Й. 59:11)
1-й период
Энцо Корви 05:34
07:09 Михал Ржепик (М. Эрат, Р. Горак)
11:12 Ян Коварж
12:39 Томаш Зогорна
Томас Рюфенахт (А. Амбюль, П. Зутер) 14:47
16:33 Войтех Мозик
16:33 Войтех Мозик
2-й период
26:33 Лукаш Радил
3-й период
43:02 Доминик Кубалик (Ян Коварж, Ян Коларж)
58:40 п.в. Роман Червенка (Ян Коларж)
59:11 п.в. Михал Ржепик (М. Бирнер, Я. Накладал)
Статистика
10 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)

Хоккей

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