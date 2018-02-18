Сборная Чехии победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ОИ-2018
Сборная Чехии победила команду Швейцарии на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Матч завершился со счётом 4:1. Подопечные Йозефа Яндача выиграли все три матча на групповом этапе турнира, что позволило им занять первое место в группе A и напрямую выйти в стадию четвертьфинала. Команда Швейцарии продолжит борьбу в квалификации.
В составе победителей дубль в активе Михала Ржепика, ещё по разу отличились Доминик Кубалик и Роман Червенка, который поразил пустые ворота. Ржепик также забросил свою вторую шайбу, когда швейцарцы играли без вратаря. Единственная шайба в составе швейцарцев на счету Томаса Рюфенахта.
В заключительном матче группы A сегодня встретятся команды Канады и Южной Кореи. Начало встречи в 15:10 мск.
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Главные тренеры
|Йозеф Яндач
|Патрик Фишер
Вратари
|Францоуз П.
|Хиллер Й. 56:38 (Хиллер Й. 58:40-58:54, Хиллер Й. 59:11)
|1-й период
|Энцо Корви
|05:34
|07:09
|Михал Ржепик (М. Эрат, Р. Горак)
|11:12
|Ян Коварж
|12:39
|Томаш Зогорна
|Томас Рюфенахт (А. Амбюль, П. Зутер)
|14:47
|16:33
|Войтех Мозик
|16:33
|Войтех Мозик
|2-й период
|26:33
|Лукаш Радил
|3-й период
|43:02
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, Ян Коларж)
|58:40
|п.в.
|Роман Червенка (Ян Коларж)
|59:11
|п.в.
|Михал Ржепик (М. Бирнер, Я. Накладал)
Статистика
|10
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)