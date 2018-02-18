Сборная Чехии победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ОИ-2018

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Матч завершился со счётом 4:1. Подопечные Йозефа Яндача выиграли все три матча на групповом этапе турнира, что позволило им занять первое место в группе A и напрямую выйти в стадию четвертьфинала. Команда Швейцарии продолжит борьбу в квалификации.

В составе победителей дубль в активе Михала Ржепика, ещё по разу отличились Доминик Кубалик и Роман Червенка, который поразил пустые ворота. Ржепик также забросил свою вторую шайбу, когда швейцарцы играли без вратаря. Единственная шайба в составе швейцарцев на счету Томаса Рюфенахта.

В заключительном матче группы A сегодня встретятся команды Канады и Южной Кореи. Начало встречи в 15:10 мск.