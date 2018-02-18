«Жить будешь!». Казахстанская фристайлистка рассказала, как выступила на Олимпиаде после падения с восьмиметровой высоты

22-летняя казахстанская фристайлистка Жанбота Алдабергенова могла пропустить соревнования по акробатике на Олимпиаде-2018, сообщает корреспондент Vesti.kz. Буквально за пару дней до стартов из-за непогоды в Пхенчхане она неудачно приземлилась на тренировке, а врачи прописали ей постельный режим.

Несмотря на трудности, Алдабергенова, многократный победитель и призер этапов кубка Европы, серебряный призер Кубка мира, обладательница «золота» и «бронзы» Универсиады, все-таки приняла участие в Олимпиаде, но не пробилась в финал.

— Жанбота, что можете сказать о своем выступлении на Олимпиаде, спустя несколько дней? Какую-то работу над ошибками в голове провели уже?

— Я недовольна результатом, но довольна своими прыжками, потому что я сделала все хорошо, все понравилось. Встала в ноги, ветер не сдул. Работа над ошибками идет. Буду теперь больше работать, чтобы быть на голову выше других, чтобы в 2022-м году на Олимпиаде в Пекине завоевать медаль.

— То есть в этот раз причина в серьезной конкуренции?

— Да, в конкуренции.

— Во время тренировки перед соревнованиями, уже в Пхенчхане, Вы получили травмы. Расскажите, что произошло. Вас действительно могли не допустить к выступлению на Играх?

— Ветер очень сильный был. Много соревнований в тот день в Пхенчхане отменяли, переносили на другие дни. Первую тренировку я прошла нормально. А на второй получилось так, что я попала под ветер. А этот ветер на нас сильно влияет, потому что мы в воздухе крутимся. Если подует встречный ветер, можно неблагополучно приземлиться. И получилось так, что ветер задул в спину. И я улетела, даже не коснувшись ногами. С восьми метров упала на спину.

Потом я приехала в олимпийскую деревню, показалась нашему доктору, меня отвезли на скорой в больницу города Каннын. Сделали компьютерную томографию, сделали рентген, сделали УЗИ. Было подозрение на внутреннее кровотечение. Сказали, что для здоровья будет лучше больше не выступать. Но меня это сильно задело! Я работала четыре года. Приехать на Олимпиаду и не выступить — это очень обидно для спортсмена.

— Сама решила остаться на соревнованиях?

— Попросила. Рассматривали все варианты, можно ли пролечиться после Олимпиады. Может быть все-таки я аккуратно, но прыгну свою легкую программу хотя бы. Я очень просила. Потом мне дали два дня. Сказали, что через два дня проведут повторное обследование. Если будет хорошо, то дадут допуск. У меня был постельный режим два дня, я не тренировалась. У меня был старт 15-го февраля, а 13-го меня снова повезли в больницу. Все хорошо, поэтому и дали допуск.

— Во время уже выступления на Олимпиаде ничего не беспокоило? Спина не болела?

— Нет, уже все хорошо было.

— Нужно будет пройти теперь обследование по возвращению в Казахстан?

— Мне сказали: «Все, жить будешь!» (смеется). Нужно будет дома пройти медосмотр. Все отлично. Завтра вылетаем домой. Дальнейшая моя соревновательная программа будет известна уже позже.

На Олимпиаде-2018 Казахстан в акробатике также представляла Маржан Акжигит, которая тоже не смогла пробиться в финал. Для 17-летней спортсменки эти Игры стали первыми карьере.