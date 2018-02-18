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18 февраля 2018, 12:33 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Ларьков: Все соперники были мне по зубам, поэтому постарался убежать

Россиянин Андрей Ларьков, бежавший на первом этапе эстафеты на Олимпиаде в Пхёнчхане, прокомментировал достигнутый успех.

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© РИА "Новости"

«Я посмотрел стартовый лист, увидел кто бежит этап со мной и понял, что все мне по зубам. Исходя из этого уже выбрал, какую тактику мне использовать. Лыжи сегодня сработали идеально — порадовали меня. Я старался бежать и бежать, даже назад не оглядывался. Ехал просто вперёд и всё. Мне хотелось сразу убежать, но тут круг такой, что тебе просто на дадут это сделать — больших подъёмов нет. Трасса рабочая, но бежать тяжело. После финиша я никогда не падаю. Не знаю как нужно заставить себя бежать, чтобы падать после финиша. Даже на «Тур де Ски» я смотрю — приехал десятым и первый, кто не упал.

Хочется сказать спасибо Алексею Полторанину из Казахстана, который помог мне довольно быстро разорвать группу. Я не увидел второй этап — переодевался. Пришёл на трассу, когда Червоткин бежал свой завершающий третий круг, видел отрыв в 12 секунд, вот в этот момент и начал смотреть гонку. Пока ещё не ощущаю себя серебряным медалистом.

Что касается гонки на 50 километров, то пока не знаю побегу ли я. Скорее всего — да. Сейчас поговорю с тренерами и узнаю. Мне хочется, силы есть, — передаёт слова Ларькова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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