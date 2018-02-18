К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний
Как стало известно «СЭ», один из
допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого показал подозрительные результаты.
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Видимо, что-то случилось...
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Обнаружены следы мельдония. Ранее об этом сообщил российский журналист Дмитрий Дерунец.
В данный момент к Крушельницкому едут
На Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в
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