К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний

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Обнаружены следы мельдония. Ранее об этом сообщил российский журналист Дмитрий Дерунец.

В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент — не решенный вопрос.