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18 февраля 2018, 12:30 | Керлинг | Спорт-Экспресс

К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний

Как стало известно «СЭ», один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого показал подозрительные результаты.

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Обнаружены следы мельдония. Ранее об этом сообщил российский журналист Дмитрий Дерунец.

В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент — не решенный вопрос.

На Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.
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