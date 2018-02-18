Канадские керлингистки обыграли швейцарок в матче группового этапа Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 10:8 в пользу канадской сборной. После восьмого энда швейцарки вели в матче со счетом 8:6, но последние два энда канадки выиграли с общим счетом 4:0. Канадки одержали вторую победу на турнире при трех поражениях. Швейцарки потерпели четвертое поражение в пяти играх.

Канадки являются олимпийскими чемпионками 2014 года и действующими чемпионками мира. Женский олимпийский турнир по керлингу проводится с 1998 года, сборная Канады все пять раз выигрывала медали (два золота, серебро, две бронзы). 16 раз канадки становились чемпионками мира.

Сборная Швейцарии является шестикратным чемпионом мира. С 2012 года они четыре раза побеждали на мировых первенствах (2012, 2014, 2015, 2016). Швейцарки никогда не становились олимпийским чемпионками, в их активе два серебра (2002, 2006).

В других матчах дня сборная Швеции обыграла команду Великобритании со счетом 8:6, сборная Южной Кореи победила команду Китая (12:5). Шведки лидируют в турнирной таблице (5 побед в 5 матчах), второе место делят японские и южнокорейские керлингистки (по 4 победы в 5 матчах), китаянки и британки делят четвертую позицию (3 из 6). Сборные Канады и США занимают шестую позцию (2 из 3). Последнее восьмое место делят датские, российские и швейцарские спортсменки, которые одержали по одной победе в пяти играх.