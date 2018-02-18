Вяльбе: Благодарна лыжникам и тренерам за прекрасные минуты на трудной Олимпиаде

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Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов в воскресенье заняли второе место по итогам эстафетной гонки 4 по 10 км, уступив лишь норвежцам.

«Я так счастлива, что не знаю даже, что говорить вообще, — заявила Вяльбе журналистам со слезами на глазах. — Я просто благодарна своим спортсменам и тренерам за такие прекрасные минуты на такой трудной Олимпиаде».