Вяльбе: Благодарна лыжникам и тренерам за прекрасные минуты на трудной Олимпиаде
ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе после завоеванного серебра в мужской эстафете на Олимпиаде со слезами на глазах поблагодарила спортсменов и тренеров за прекрасные минуты на Играх в Пхенчхане.
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Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов в воскресенье заняли второе место по итогам эстафетной гонки 4 по 10 км, уступив лишь норвежцам.
«Я так счастлива, что не знаю даже, что говорить вообще, — заявила Вяльбе журналистам со слезами на глазах. — Я просто благодарна своим спортсменам и тренерам за такие прекрасные минуты на такой трудной Олимпиаде».
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