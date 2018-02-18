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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 11:40 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе: Благодарна лыжникам и тренерам за прекрасные минуты на трудной Олимпиаде

ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе после завоеванного серебра в мужской эстафете на Олимпиаде со слезами на глазах поблагодарила спортсменов и тренеров за прекрасные минуты на Играх в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов в воскресенье заняли второе место по итогам эстафетной гонки 4 по 10 км, уступив лишь норвежцам.

«Я так счастлива, что не знаю даже, что говорить вообще, — заявила Вяльбе журналистам со слезами на глазах. — Я просто благодарна своим спортсменам и тренерам за такие прекрасные минуты на такой трудной Олимпиаде».
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