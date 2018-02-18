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18 февраля 2018, 11:36 | Лыжный спорт | ТАСС

Легков: Серебро российских лыжников в эстафете равносильно победе

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Серебряная медаль, завоеванная российскими лыжниками в эстафете на Олимпийских играх в Пхёнчхане, равносильна победе. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков.

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© РИА "Новости"

В воскресенье российские лыжники выиграли серебряные медали в эстафете 4×10 км. Команду составили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

«Это серебро равносильно победе. Получается, сохранили серебро, завоеванное на Олимпиаде в Сочи. Конечно, хотелось большего, и сегодня это было возможно, но ничего страшного. Видно было, что все четверо работали прекрасно, у кого-то получилось чуть лучше, у кого-то чуть хуже», — поделился впечатлениями Легков.

«То, что делают молодые, это лучшее, что может быть в лыжных гонках на этой Олимпиаде. Ребята — молодцы, все отработали на сто процентов. Это замечательная победа, победа для всей страны», — добавил он.

Ранее на Играх Спицов завоевал бронзу в гонке на 15 км свободным стилем, Большунов — бронзу в спринте классическим стилем.
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