Серебро?! Этого мало! Но на следующей Олимпиаде они уничтожат всех

Новые день на Олимпиаде — новые надежды в лыжных гонках. Наши ребята и девчата уже сделали гораздо больше, чем должны были, так что мы были не в праве чего-то требовать от сборной России в оставшихся гонках. Но уж очень хотелось! Эмоции от таких медалей ничем не заменишь. Многие из тех, кто считал, что надо обязательно бойкотировать Игры, теперь радуются российским успехам у экранов телевизоров. Перейдём ближе к делу.

В мужской эстафете у сборной России были весьма неплохие шансы пополнить медальную коллекцию. Ведь у нас в составе были сразу два призёра нынешней Олимпиады — Александр Большунов и Денис Спицов. Некоторые опасения вызывала форма Андрея Ларькова и Алексея Червоткина. Первый не впечатлил в личных гонках, а для второго эстафета и вовсе была первым стартом на Играх в Пхёнчхане.

Очевидным фаворитом эстафеты выглядела Норвегия даже несмотря на не слишком очевидный выбор лыжника на первом этапе — Дидрик Тёнсет. А вот дальше у них были сплошь суперзвёзды — Сундбю, Крюгер и Клебо. А вот со шведами нам вполне было по силам зарубиться, не говоря уже о Швейцарии, Финляндии и Франции, составы которых не выглядели сбалансированными.

Блестящий этап Ларькова

Ларьков начал очень осторожно и держался скорее ближе к концу пелетона, нежели к его началу. Но бить тревогу, конечно, не стоило. Здесь важно грамотно распределить силы по дистанции, и вот уже ближе ко второму кругу Андрей выбрался поближе к лидерам. Впереди бежали норвежец Тёнсет, казахстанский спортсмен Андрей Полторанин и швед Йенс Бурман. Вся группа шла очень плотно и первых попыток оторваться стоило ждать во второй половине этапа. Первым разогнать пелетон решил как раз наш Ларьков, который к отметке в пять километров выбрался в лидеры. Ускорение поддержали команды Норвегии, Казахстана, Швеции, Италии и Франции. На спусках было видно, как здорово едут лыжи у Полторанина, который без толчков просто объезжал соперников.



Перед уходом на последний круг первого этапа Ларьков затаился, переместившись в хвост лидирующей группы. Когда такое происходит, всегда возникают тревожные ощущение, даже если логически ты понимаешь, что это просто часть стратегии. А первым отвалился из главной группы в итоге швед Бурман, который на последней отсечке перед передачей эстафеты отстал на 13 секунд. Дальше начал отставать и норвежец, что было не так уж и неожиданно. Будем откровенны, Тёнсет — слабейшее звено в норвежской сборной. На передачу этапа вдвоём приехали Полторанин и Ларьков, на последнем километре оторвавшись ещё и от француза с итальянцем. Андрей полностью справился со своей задачей, а, возможно, даже и перевыполнил план.

Большунов рванул, но чуть-чуть не додержал

На втором этапе у Большунова в соперниках была элитная компания — Сундбю, Нисканене, Колонья, Манифика, Рикардссон. Было понятно, что Евегний Величко из Казахстана не сможет поддерживать темп россиянина. Опасность была в том, что итальянец и француз сумеют зацепиться за норвежца и всей бригадой будут приближаться к Большунову. Всё-таки хотелось бы избавиться от конкурентов в борьбе за медали как можно скорее. Вскоре эта группа догнала и казаха, только вот Россия уже была в 25 секундах впереди. Швед Рикардссон заметно отставал, а единственным, кто выдерживал темп Большунова, был Ийво Нисканен, но его отставание изначально превышало одну минуту.



Тем временем Сундбю вышел вперёд в группе преследователей. Удивительно, но итальянец, француз и представитель Казахстана даже и не думали отставать. Более того, к концу второго круга норвежец вновь откатился назад, а преимущество Большунова уже составляло 40 секунд. Теперь надо было дотерпеть на последнем отрезке, сохранив добытый гандикап. К сожалению, Александр начал сильно проигрывать на завершающих двух километрах. Преимущество начало стремительно таять, и завершение второго этапа прошло для наших болельщиков в большом стрессе. Додержит или нет? Додержал. Да, проиграл на последнем отрезке, но по сравнению с исходными данными Александр выступил лучше всех соперников кроме финна Нисканена. Италия уступала 24 секунды, Франция — 28, Норвегия — 32.

Червоткин не оправился от болезни

Как мы уже отметили ранее, Алексей Червоткин в этой гонке дебютировал на Олимпиаде в Пхёнчхане. Так что было сложно понять, на что нам рассчитывать. Россиянин начал сразу много проигрывать соперникам. На первых двух километрах третьего этапа Крюгер отыграл 10 секунд, и отрыв сборной России таял с каждым отталкиванием. Наблюдать за этим было страшно. Было понятно, что норвежец и компания догонят Червоткина. Оставалось только дождаться, когда это случится. Крюгер тащил группу преследователей, и француз с итальянцем ну никак не хотели отклеиваться от от Симена. И вот ещё до конца второго круга соперники настигли Алексея. К сожалению, последствия бронхита у россиянина остались.



На последнем круге норвежец и француз рванули вперёд, и Червоткин постарался поддержать ускорение новых лидеров гонки. Итальянец отвалился из этой группы, что было, безусловно, положительным моментом для сборной России, так как на последнем этапе за итальянец должен был бежать мощный Федерико Пеллегрино. Алексею было очень тяжело. Да, он проиграл 16 секунд на передаче эстафеты, но бросить камень в сторону россиянина никак нельзя. Червоткин сделал всё что мог. После финиша все видели, насколько тяжело далась ему гонка.

Спицов боролся за золото

На последнем этапе за сборную России отправился бежать Денис Спицов. Франция и Норвегия были впереди, а вот Италия проигрывала уже даже Финляндии, где Матти Хейккинен блестяще прошёл свой отрезок. Было крайне удивительно, что французы спокойно держались за норвежцам. Клеман Парисс и Адриен Бакшайдер реально творили чудеса в противостоянии с Сименом Крюгером и Йоханнесом Клебо.