Дуэль российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой — одна из главных интриг Олимпиады. Почему все сходят по ним с ума?
Из-за санкций Международного олимпийского комитета у России не так много шансов на золотые медали Олимпиады в Пхенчане, но одной традиционно российской дисциплины эти проблемы не касаются.
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Две самых успешных фигуристки мира сегодня — россиянки: 18-летняя Евгения Медведева и 15-летняя Алина Загитова — главные претендентки на олимпийское золото, которые не только катаются и прыгают лучше других, но и ощутимо меняют свой вид спорта. По просьбе «Медузы» журналистка Екатерина Кулиничева рассказывает, как развивались карьеры Медведевой и Загитовой и чего ждать от их выступлений в Пхенчхане.
Девушка, изменившая свой спорт
В декабре 2017 года фигуристка Евгения Медведева поехала в Лозанну — убеждать Международный олимпийский комитет, что Россию нужно допустить до Олимпийских игр-2018. Второй, не менее важной, задачей было убедить МОК, что Россия не может принять вариант выступление под нейтральным флагом и нужно искать
Результатом той поездки стало беспрецедентное решение МОК — специально изобретенная формулировка «олимпийский спортсмен из России». Дисквалификации национальных олимпийских комитетов и вызванные ими санкции — дело в олимпийском движении не такое уж и редкое. Такие нейтральные делегации были в Рио-2016, и в Сочи-2014. Но никогда до этого спортсменам, чей НОК временно дисквалифицирован, не давали возможности сохранить название страны. Кроме того, Россию допустили до командных видов программы — обычно тоже в подобных ситуациях такого не бывает. Первая российская медаль Пхенчхана-2018 — серебро у фигуристов — была завоевана как раз в таком командном виде программы.
Можно спорить о том, какова была роль конкретно Медведевой в этом решении. Вместе с ней в Лозанне выступали глава ОКР Александр Жуков и патриарх российского олимпийского движения Виталий Смирнов. Но, разумеется, фигуристка оказалась в Лозанне не случайно и не потому, что
Медведева в свои 18 — самая крупная звезда среди нынешнего поколения зимних российских олимпийцев. Если бы звезд такого масштаба, за которых могли бы встать горой спонсоры и болельщики со всего мира, было бы больше, Россия, вполне возможно, не оказалась бы в такой ситуации и под столь жесткими олимпийскими санкциями, как сейчас.
Показателем такого особого статуса для профессионала является особенное отношение коллег. Такие вещи всегда видишь и чувствуешь — когда люди, оказавшись с человеком рядом в одном помещении, стараются подойти поближе, прикоснуться хотя бы виртуально, как будто стремятся подышать одним воздухом. Чтобы заработать подобный статус, у спортсменов чаще всего уходят годы. Медведева получила его всего за два с хвостиком взрослых сезона.
Женское фигурное катание всегда было очень молодым видом — даже в те времена, когда там еще не было таких сложных прыжков. Но профессиональные достижения Медведевой впечатляют даже на этом фоне. Дело не только в титулах и мировых рекордах, но и в фантастической стабильности, которой в современном фигурном катании практически не бывает. За два с половиной сезона взрослой карьеры она ни разу не занимала мест ниже второго на тех турнирах, в которых участвовала. Падения Медведевой на всех взрослых стартах даже с учетом проблемного для нее нынешнего сезона
Именно двукратная чемпионка мира из России спровоцировала стремительный рост сложности в женском катании. И тем самым снова сделала зрелищным вид, который на фоне гонки четверных у мужчин рисковал отойти на второй план. Она первой в мире стала переносить все прыжки во вторую часть программы еще в дебютном для себя сезоне — по нынешним правилам это дает дополнительный бонус в 10 процентов к оценке за технику. В 2015 году это казалось потрясающим нахальством, а сегодня, особенно среди молодых девочек, это уже почти мода. Хотя справляются с этим фокусом
Вне льда Медведева тоже умеет обратить на себя внимание. Например,
Все не по плану
Первая половина этого олимпийского сезона сложилась для Медведевой совсем не так, как должна была бы. Вместо победного шествия по осенним турнирам, которое должно было напомнить миру, кто главный на этой полянке — стрессовый перелом ноги и вынужденный перерыв в несколько месяцев. Вместо спокойной подготовки к Играм — полная неопределенность, будет ли возможность туда поехать, допустят ли страну, допустят ли лично ее.
Еще до перелома была замена произвольной программы уже после начала сезона — вместо абстрактной и сложной постановки от Ильи Авербуха в фирменном медведевском стиле выбрали «Анну Каренину». Хотя в нынешнем сезоне замен программ как никогда много, в фигурном катании такие вещи всегда становятся громкими событиями. Многие по старинке воспринимают их как признание того, что
Подлечив ногу, Евгения вернулась на лед в январе на чемпионате Европы и на
Медведева и ее тренер Этери Тутберидзе не любят говорить о проблемах и трудностях. Поэтому мы не знаем в подробностях, чего Медведевой стоило вернуться после перелома так быстро, снова набрать форму после перерыва. Хотя можно не сомневаться: мотивирующих деталей, которыми богаты многие олимпийские истории, там немало.
Но в
Соперница из Ижевска
15-летняя Алина Загитова знакома публике куда меньше, чем Медведева. Нынешний сезон для нее — первый на взрослом уровне, но более ярким этот дебют получиться не мог. Загитову назвали в честь Алины Кабаевой, она держит шиншилл и живет в Москве с бабушкой (родители и младшая сестра остались в Ижевске). Карьера в Москве поначалу складывалась не очень удачно, и Алина в
Никто пока не знает, хочет ли она кататься до 30 с хвостиком, как выдающаяся итальянка Каролина Костнер. Или, проведя в большом спорте яркую юность, отправится через несколько лет заниматься
Сейчас ее много сравнивают с Медведевой. У них действительно можно найти немало общего. Например, специфическое спортивное детство, которое в глазах обывателей на детство не
Наконец, обеим удался фантастически быстрый переход с юниорского уровня на взрослый, что для фигурного катания — скорее аномалия, чем норма. Обычно молодым спортсменам требуется время, чтобы освоиться, сбалансировать технические козыри с артистизмом, научиться бороться
Математика вместо души
В начале этого сезона многие обозреватели фигурного катания воспринимали Загитову как яркую и амбициозную, но не всегда стабильную дебютантку. И потому в предварительных прогнозах вплоть до чемпионата Европы ее далеко не всегда считали фавориткой. Однако после него стало ясно, что Загитова — это спортсменка, которая может позволить себе ошибиться и все равно обыграет большинство конкуренток. Для дебютантки — невиданное дело.
Ее главный козырь — очень удачные программы, совершенно виртуозно подобранные под козыри спортсменки. Главными из них являются самый сложный в мире набор прыжков и потрясающий драйв, с которым она катается. Однажды режиссер Квентин Тарантино сказал: первый признак удачного
Ее программы, особенно произвольная, сейчас раскололи мир фигурного катания на два лагеря. У большинства этот вид спорта по традиции ассоциируется с блестками на платьях, искусством и полетом души с проникновением в музыку. Но при нынешних правилах фигурное катание во многом стало математикой. «Дон Кихот» Загитовой — маленький
Этот композиционный прием, когда в первые две минуты проката зритель видит только дорожки шагов и вращения, сейчас много критикуют. Последней в этот капкан неосторожно попала американка Эшли Вагнер, публично признавшаяся, что считает программу россиянки несбалансированной. На нее тут же вылился ответный ушат критики, но на самом деле Вагнер просто еще раз озвучила не самое редкое в мире фигурного катания мнение. Нюанс тут в том, что если такая произвольная программа, как у Загитовой, исполняется без ошибок, то благодаря положенным по правилам бонусам приносит огромное количество баллов, не оставляя соперницам с менее сложным контентом шансов даже при безошибочном катании. Естественно, это пугает. Как и то, что пытаться повторить этот номер в ближайшее время ринется большинство. С другой стороны, все это — не проблема Алины Загитовой.
Россиянки против всех
Особенно чувствительные болельщики в начале сезона обвиняли российских журналистов в намеренном стравливании двух лучших спортсменок страны. Казалось бы, две лучшие фигуристки мира — россиянки, и это повод радоваться, а не ругаться. Но все сложнее. Для российского фигурного катания, по крайней мере в последние годы, нехарактерна ситуация, когда несколько спортсменов, сопоставимых по классу и уровню притязаний, работают в одной команде у одного тренера (в данном случае — Этери Тутберидзе). Куда понятнее, когда тренеры, хореографы, болельщики и даже журналисты строго делятся на партии. Последняя заруба такого масштаба в российском фигурном катании была во времена Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Какие страсти там кипели, многие помнят до сих пор, а по интервью обоих становится понятно: до сих пор не отпустило. Не отсюда ли такая болезненная реакция на любые упоминания о дуэли?
Историю Медведевой и Загитовой с прошлой осени тоже пытаются рисовать теми же красками. Для полноты картины она еще и работают у одного тренера. На самом деле это не всегда плохо. Есть тренеры, которые работают сразу с несколькими кандидатами в чемпионы одновременно. Например,
Что до внутренней конкуренции в целом, для российских девушек она так же привычна, как снег в зимой. Фигуристки возраста Загитовой выросли в такой атмосфере и никогда не знали другой жизни — кандидатов в сборную на их веку всегда было больше, чем мест. Поэтому для них умение отделять соперничество на льду и все остальное — такая же необходимость, как сложные прыжки. Иначе никаких нервов не хватит.
Впрочем, все прогнозы сейчас — чистая игра в угадайку. Это на самом деле очень валидольное счастье — когда главные надежды страны возложены на
Екатерина Кулиничева
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