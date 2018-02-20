Две самых успешных фигуристки мира сегодня — россиянки: 18-летняя Евгения Медведева и 15-летняя Алина Загитова — главные претендентки на олимпийское золото, которые не только катаются и прыгают лучше других, но и ощутимо меняют свой вид спорта. По просьбе «Медузы» журналистка Екатерина Кулиничева рассказывает, как развивались карьеры Медведевой и Загитовой и чего ждать от их выступлений в Пхенчхане.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета у России не так много шансов на золотые медали Олимпиады в Пхенчане, но одной традиционно российской дисциплины эти проблемы не касаются. Две самых успешных фигуристки мира сегодня — россиянки: 18-летняя Евгения Медведева и 15-летняя Алина Загитова — главные претендентки на олимпийское золото, которые не только катаются и прыгают лучше других, но и ощутимо меняют свой вид спорта. По просьбе «Медузы» журналистка Екатерина Кулиничева рассказывает, как развивались карьеры Медведевой и Загитовой и чего ждать от их выступлений в Пхенчхане.

Девушка, изменившая свой спорт

В декабре 2017 года фигуристка Евгения Медведева поехала в Лозанну — убеждать Международный олимпийский комитет, что Россию нужно допустить до Олимпийских игр-2018. Второй, не менее важной, задачей было убедить МОК, что Россия не может принять вариант выступление под нейтральным флагом и нужно искать какой-то компромисс. В своей речи Медведева сказала это практически дословно и от первого лица, но всем было понятно, что ее «я не могу принять» относится не только к самой 18-летней фигуристке.

Результатом той поездки стало беспрецедентное решение МОК — специально изобретенная формулировка «олимпийский спортсмен из России». Дисквалификации национальных олимпийских комитетов и вызванные ими санкции — дело в олимпийском движении не такое уж и редкое. Такие нейтральные делегации были в Рио-2016, и в Сочи-2014. Но никогда до этого спортсменам, чей НОК временно дисквалифицирован, не давали возможности сохранить название страны. Кроме того, Россию допустили до командных видов программы — обычно тоже в подобных ситуациях такого не бывает. Первая российская медаль Пхенчхана-2018 — серебро у фигуристов — была завоевана как раз в таком командном виде программы.

Можно спорить о том, какова была роль конкретно Медведевой в этом решении. Вместе с ней в Лозанне выступали глава ОКР Александр Жуков и патриарх российского олимпийского движения Виталий Смирнов. Но, разумеется, фигуристка оказалась в Лозанне не случайно и не потому, что из-за травмы у нее внезапно образовалось некоторое количество свободного времени. Если кто из действующих российских спортсменов и мог убедить не отнимать мечту у пары сотен коллег и их болельщиков — то, пожалуй, только она.

Медведева в свои 18 — самая крупная звезда среди нынешнего поколения зимних российских олимпийцев. Если бы звезд такого масштаба, за которых могли бы встать горой спонсоры и болельщики со всего мира, было бы больше, Россия, вполне возможно, не оказалась бы в такой ситуации и под столь жесткими олимпийскими санкциями, как сейчас.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BP5ryLcAL8R/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP5ryLcAL8R/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо всем за поддержку! Будем работать дальше??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jmedvedevaj/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgenia Medvedevа</a> (@jmedvedevaj) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-30T20:06:27+00:00">Янв 30, 2017 в 12:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Показателем такого особого статуса для профессионала является особенное отношение коллег. Такие вещи всегда видишь и чувствуешь — когда люди, оказавшись с человеком рядом в одном помещении, стараются подойти поближе, прикоснуться хотя бы виртуально, как будто стремятся подышать одним воздухом. Чтобы заработать подобный статус, у спортсменов чаще всего уходят годы. Медведева получила его всего за два с хвостиком взрослых сезона.

Женское фигурное катание всегда было очень молодым видом — даже в те времена, когда там еще не было таких сложных прыжков. Но профессиональные достижения Медведевой впечатляют даже на этом фоне. Дело не только в титулах и мировых рекордах, но и в фантастической стабильности, которой в современном фигурном катании практически не бывает. За два с половиной сезона взрослой карьеры она ни разу не занимала мест ниже второго на тех турнирах, в которых участвовала. Падения Медведевой на всех взрослых стартах даже с учетом проблемного для нее нынешнего сезона по-прежнему можно пересчитать по пальцам одной руки. Это практически показатель танцев на льду, где прыжков нет вообще.

Именно двукратная чемпионка мира из России спровоцировала стремительный рост сложности в женском катании. И тем самым снова сделала зрелищным вид, который на фоне гонки четверных у мужчин рисковал отойти на второй план. Она первой в мире стала переносить все прыжки во вторую часть программы еще в дебютном для себя сезоне — по нынешним правилам это дает дополнительный бонус в 10 процентов к оценке за технику. В 2015 году это казалось потрясающим нахальством, а сегодня, особенно среди молодых девочек, это уже почти мода. Хотя справляются с этим фокусом по-прежнему единицы.

Вне льда Медведева тоже умеет обратить на себя внимание. Например, как-то раз она зачитала стихи из мультфильма «Сэйлор Мун» в интервью японскому ТВ — разумеется, на языке оригинала. Ролик моментально разошелся по интернету, а любвеобильная и очень требовательная аудитория была покорена. Цитату Медведева, большая поклонница японской популярной культуры, выучила благодаря многократному просмотру сериала. Про Сэйлор Мун у нее также есть показательный номер, одна из записей которого собрала на ютьюбе уже более миллиона просмотров. Япония — страна, где фигурное катание любят фанатично, как нигде в мире. Она же дает этому виду спорта немало спонсоров. И что-то подсказывает, что с тех пор Япония за Медведеву горой. Даже в Лозанну, на тот самый исполком, специально ради нее приезжали группы японских журналистов.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BTeCFc9hfOV/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.525050100200396% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTeCFc9hfOV/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Okay okay. So many people said about bad manner on deleted video. 1. Organization helped us to clean all corridor. 2. Rooms so small for this. And after all I thought what Sailor Moon post will be better than funny video?✨</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jmedvedevaj/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgenia Medvedevа</a> (@jmedvedevaj) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-29T12:28:10+00:00">Апр 29, 2017 в 5:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Все не по плану

Первая половина этого олимпийского сезона сложилась для Медведевой совсем не так, как должна была бы. Вместо победного шествия по осенним турнирам, которое должно было напомнить миру, кто главный на этой полянке — стрессовый перелом ноги и вынужденный перерыв в несколько месяцев. Вместо спокойной подготовки к Играм — полная неопределенность, будет ли возможность туда поехать, допустят ли страну, допустят ли лично ее.

Еще до перелома была замена произвольной программы уже после начала сезона — вместо абстрактной и сложной постановки от Ильи Авербуха в фирменном медведевском стиле выбрали «Анну Каренину». Хотя в нынешнем сезоне замен программ как никогда много, в фигурном катании такие вещи всегда становятся громкими событиями. Многие по старинке воспринимают их как признание того, что что-то пошло не так. К тому же раньше Медведева и ее команды демонстрировали железобетонную уверенность в однажды принятых решениях и программ не меняли. Сейчас понятно, что решение было верным. В фигурном катании есть такое понятие, как «олимпийский материал» — музыка и тема, которые с одной стороны смотрятся по-чемпионски, а с другой, понятны и симпатичны самому широкому кругу зрителей. Анна Каренина — прекрасно знакомый зарубежной публике российский образ, пусть во многих случаях люди знают не столько книгу, сколько недавнюю экранизацию с Кирой Найтли.

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Подлечив ногу, Евгения вернулась на лед в январе на чемпионате Европы и на пресс-конференции очень эмоционально рассказывала, как соскучилась по фигурному катанию. Все это можно было бы принять за дежурные протокольные фразы, но кое-что не дает. В самый последний день чемпионата был такой эпизод. После показательных выступлений Медведева вышла со льда с охапкой золотого «дождика», который разбрасывали над ареной. Большую часть золотой мишуры Женя в итоге отдала болельщику-колясочнику, которые попросил ее о фото. Но себе оставила маленький кусок сантиметров в 10. Возможно, как напоминание о турнире, где она проиграла Алине Загитовой, но поняла, что может вернуться на тот уровень, к которому привыкла сама и приучила всех.

Медведева и ее тренер Этери Тутберидзе не любят говорить о проблемах и трудностях. Поэтому мы не знаем в подробностях, чего Медведевой стоило вернуться после перелома так быстро, снова набрать форму после перерыва. Хотя можно не сомневаться: мотивирующих деталей, которыми богаты многие олимпийские истории, там немало.

Но в чем-то эта так некстати случившаяся травма даже помогла. На таких турнирах, как Олимпийские игры, которые смотрит куда более широкая аудитория, чем любой чемпионат мира, каждый спортсмен, как в костюм, облачен в собственную биографию. Проблемы только увеличили и без того немалое число поклонников Медведевой. Так всегда бывает, когда спортсмен проходит через большое количество трудностей. Не все понимают, сколько стоит каскад во второй половине программы и почему двойные прыжки намного дешевле тройных. Но почти любой человек знает, что такое болеть и что такое на время или навсегда остаться без того, что очень любишь.

Соперница из Ижевска

15-летняя Алина Загитова знакома публике куда меньше, чем Медведева. Нынешний сезон для нее — первый на взрослом уровне, но более ярким этот дебют получиться не мог. Загитову назвали в честь Алины Кабаевой, она держит шиншилл и живет в Москве с бабушкой (родители и младшая сестра остались в Ижевске). Карьера в Москве поначалу складывалась не очень удачно, и Алина в какой-то момент едва не вернулась обратно, но в итоге оказалась в группе Этери Тутберидзе; остальное — уже история. Алина еще заметно стесняется журналистов, особенно когда их много. Свободнее всего она говорит о хоккейной команде из родного Ижевска «Ижсталь», где работает тренером ее папа. Загитова в курсе всех дел команды и может компетентно просветить, где есть проблемы, а в чем жизнь потихоньку налаживается.

Никто пока не знает, хочет ли она кататься до 30 с хвостиком, как выдающаяся итальянка Каролина Костнер. Или, проведя в большом спорте яркую юность, отправится через несколько лет заниматься чем-то еще. Например, откроет японский ресторан, как мечтает сейчас. Обе карьерные траектории для современного спорта совершенно нормальны. Мы даже не знаем, какой у нее будет стиль. Обе программы Загитовой в этом сезоне — балетные, но понятно, что так не может продолжаться вечно.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BXf9TWtAIJM/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXf9TWtAIJM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Когда ты и образ становятся одним целым ⚪️⚫️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/azagitova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alina Zagitova</a> (@azagitova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-07T16:30:26+00:00">Авг 7, 2017 в 9:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сейчас ее много сравнивают с Медведевой. У них действительно можно найти немало общего. Например, специфическое спортивное детство, которое в глазах обывателей на детство не очень-то и похоже. Никто из них не жалуется — и это наверняка вполне искренне. Но иногда в своих интервью одна или другая мимоходом выдают деталь какую-то деталь, от которой у неспортивного человека должно заколоть где-то в груди. Вообще-то очень общительная Медведева в этом сезоне потрясла рассказом о том, что больше всего теперь ценит тишину — чтобы в комнате было слышно только булькание компрессора в аквариуме с рыбками. Загитова как-то призналась, что балует своих шиншилл «вкусняшками» и приговаривает: «Ешьте, ешьте, вам не прыгать, как мне».

Наконец, обеим удался фантастически быстрый переход с юниорского уровня на взрослый, что для фигурного катания — скорее аномалия, чем норма. Обычно молодым спортсменам требуется время, чтобы освоиться, сбалансировать технические козыри с артистизмом, научиться бороться по-взрослому и заслужить оценки, сопоставимые с признанными мастерами. В свое время Медведева стала первой в истории девушкой-одиночницей, кто выиграл взрослый титул чемпионки мира уже на следующий год после аналогичного юниорского титула. Загитова в нынешнем сезоне пока не проиграла ни одного соревнования и вполне может достижение Медведевой повторить и даже перекрыть — если сумеет после юниорского мира сразу выиграть Олимпиаду. В остальном они абсолютно разные и по харизме, и по пластике на льду. Отчасти поэтому эта дуэль сейчас привлекает столько внимания.

Математика вместо души

В начале этого сезона многие обозреватели фигурного катания воспринимали Загитову как яркую и амбициозную, но не всегда стабильную дебютантку. И потому в предварительных прогнозах вплоть до чемпионата Европы ее далеко не всегда считали фавориткой. Однако после него стало ясно, что Загитова — это спортсменка, которая может позволить себе ошибиться и все равно обыграет большинство конкуренток. Для дебютантки — невиданное дело.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BOt9Y4OA1dR/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOt9Y4OA1dR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Самый лучший подарок ,это сделанный своими руками ✌️? спасибо моей любимой тёте ❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/azagitova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alina Zagitova</a> (@azagitova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-01T10:18:01+00:00">Янв 1, 2017 в 2:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ее главный козырь — очень удачные программы, совершенно виртуозно подобранные под козыри спортсменки. Главными из них являются самый сложный в мире набор прыжков и потрясающий драйв, с которым она катается. Однажды режиссер Квентин Тарантино сказал: первый признак удачного экшн-фильма — если на выходе из кинотеатра зрителю хочется одеться также, как персонаж. Точно так же в фигурном катании один из признаков удачной и успешно исполненной программы — когда еще какое-то время после проката зритель ходит и напевает саундтрек, даже если там, например, Шопен или Моцарт, а в плеере у него — Бейонсе или рэп. Классики в фигурном катании каждый сезон хоть отбавляй, но далеко не все программы достигают такого эффекта. Постановки Загитовой — «Лебединое озеро» и «Дон Кихот» — из тех самых исключений.

Ее программы, особенно произвольная, сейчас раскололи мир фигурного катания на два лагеря. У большинства этот вид спорта по традиции ассоциируется с блестками на платьях, искусством и полетом души с проникновением в музыку. Но при нынешних правилах фигурное катание во многом стало математикой. «Дон Кихот» Загитовой — маленький музыкально-математический шедевр — лучшая иллюстрация этого процесса. Алина делает почти все самое сложное, что есть сейчас в женском фигурном катании, за исключением тройного акселя. Обычно все самые трудные элементы стоят в начале программы, когда у спортсмена больше сил. Но у Загитовой все прыжки перенесены во вторую половину программы и чаще всего исполняются в самом сложном из вариантов — с поднятой наверх рукой. Так не может больше никто в мире, даже Евгения Медведева.

Этот композиционный прием, когда в первые две минуты проката зритель видит только дорожки шагов и вращения, сейчас много критикуют. Последней в этот капкан неосторожно попала американка Эшли Вагнер, публично признавшаяся, что считает программу россиянки несбалансированной. На нее тут же вылился ответный ушат критики, но на самом деле Вагнер просто еще раз озвучила не самое редкое в мире фигурного катания мнение. Нюанс тут в том, что если такая произвольная программа, как у Загитовой, исполняется без ошибок, то благодаря положенным по правилам бонусам приносит огромное количество баллов, не оставляя соперницам с менее сложным контентом шансов даже при безошибочном катании. Естественно, это пугает. Как и то, что пытаться повторить этот номер в ближайшее время ринется большинство. С другой стороны, все это — не проблема Алины Загитовой.

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Россиянки против всех

Особенно чувствительные болельщики в начале сезона обвиняли российских журналистов в намеренном стравливании двух лучших спортсменок страны. Казалось бы, две лучшие фигуристки мира — россиянки, и это повод радоваться, а не ругаться. Но все сложнее. Для российского фигурного катания, по крайней мере в последние годы, нехарактерна ситуация, когда несколько спортсменов, сопоставимых по классу и уровню притязаний, работают в одной команде у одного тренера (в данном случае — Этери Тутберидзе). Куда понятнее, когда тренеры, хореографы, болельщики и даже журналисты строго делятся на партии. Последняя заруба такого масштаба в российском фигурном катании была во времена Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Какие страсти там кипели, многие помнят до сих пор, а по интервью обоих становится понятно: до сих пор не отпустило. Не отсюда ли такая болезненная реакция на любые упоминания о дуэли?

Историю Медведевой и Загитовой с прошлой осени тоже пытаются рисовать теми же красками. Для полноты картины она еще и работают у одного тренера. На самом деле это не всегда плохо. Есть тренеры, которые работают сразу с несколькими кандидатами в чемпионы одновременно. Например, Мари-Франс Дюбрей, которая тренирует два лучших танцевальных дуэта мира, говорит, что вообще не видит в этом проблемы и заранее не устанавливает среди учеников иерархию: «Я не тренирую спортсменов на второе место, я готовлю только чемпионов. А там — как решат судьи». Такой подход требует большей ответственности и самостоятельности от спортсменов, с которыми больше не играют в детских сад, и для многих в России это тоже непривычно. Многое намекает, что Этери Тутберидзе — тренер из той же породы.

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Что до внутренней конкуренции в целом, для российских девушек она так же привычна, как снег в зимой. Фигуристки возраста Загитовой выросли в такой атмосфере и никогда не знали другой жизни — кандидатов в сборную на их веку всегда было больше, чем мест. Поэтому для них умение отделять соперничество на льду и все остальное — такая же необходимость, как сложные прыжки. Иначе никаких нервов не хватит.

Впрочем, все прогнозы сейчас — чистая игра в угадайку. Это на самом деле очень валидольное счастье — когда главные надежды страны возложены на девушек-одиночник. Женское фигурное катание на Олимпиаде — самый непредсказуемый из видов. Сухая статистика: за последние 16 лет мир получил всего одну ожидаемую олимпийскую чемпионку — кореянку Юну Ким. В 2002 году все ждали дуэли Ирины Слуцкой и Мишель Кван, а выиграла Сара Хьюз, в 2006-м — Слуцкой и Саши Коэн, а выиграла Шизука Аракава, в 2014-м — Юны Ким и Мао Асады, а выиграла Аделина Сотникова. Наконец, есть пример с Олимпиадой 1994 года, которую снова вспомнили благодаря фильму «Тоня против всех». Там многие ждали дуэли как раз двух девушек из одной страны — Нэнси Кэрриган и Тони Хардинг, — а выиграла Оксана Баюл.

Екатерина Кулиничева

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