Серебро Олимпийских игр — у наших лыжников

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На первом этапе за нашу команду бежал Андрей Ларьков. На одном из первых спусков он разогнался до 46 км/ч. А в лидеры неожиданно вырвался спортсмен из Казахстана. Ларьков отстал на 1,2 секунды. Норвежцы уступали 18.

За второй этап отвечал Александр Большунов. К отметке 3 км он ушел от соперников на 20 секунд, а передавал эстафету Алексею Червоткину с преимуществом в 25 секунд.

На третьем этапе за сборную Норвегии бежал олимпийский чемпион Крюгер. Он отыгрывал по секунде почти каждые 300 метров. За ним уверенно держались финны, итальянцы и французы. Червоткина догнали. На третьем этапе наши спортсмены потеряли порядка 30-ти секунд. Но Алексей Червоткин держался из последних сил.

Денис Спицов отправился на дистанцию третьим. Впереди — сборные Норвегии и Франции. Отставание от лидеров — 16 секунд. И по ходу дистанции Денис все время сокращал это отставание. За 3,5 км от него не осталось и следа. Спицов — уверенно в группе лидеров. Но к золоту его не пустил норвежец Клэбо. У нашей команды — серебро.

Денис Спицов и Александр Большунов — двукратные призеры Пхенчхана-2018. Для Спицова олимпийская эстафета — дебютная на взрослом международном уровне.

Лыжные гонки

Мужчины

Эстафета

1. Норвегия (Дидрик Тонсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Клэбо) — 1:33.04,0

2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) — 9,4

3. Франция (Жан Марк Гайяр, Морис Манифика, Клемен Париссе, Адриан Бэкшнайдер) — 36,9

4. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Матти Хейккинен, Лари Лехтонен) — 1.40,5

5. Швеция (Йенс Бурман, Даниэль Рикардссон, Маркус Хельнер, Калле Халварссон) — 2.05,6.