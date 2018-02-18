К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я так счастлива, что вообще не знаю, что говорить. Я просто благодарна всем своим спортсменам, тренерам за такие прекрасные минуты на этой трудной Олимпиаде», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4×10 км



1. Норвегия (Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:33.04,9.

2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) — +9,4.

3. Франция (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс, Адриен Бакшайдер) — +36,9.