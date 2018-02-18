Вяльбе — о серебре в эстафете: Я так счастлива — вообще не знаю, что говорить
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала серебряную медаль российских лыжников в мужской эстафете 4×10 км на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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«Я так счастлива, что вообще не знаю, что говорить. Я просто благодарна всем своим спортсменам, тренерам за такие прекрасные минуты на этой трудной Олимпиаде», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4×10 км
1. Норвегия (Дидрик Тёнсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:33.04,9.
2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) — +9,4.
3. Франция (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс, Адриен Бакшайдер) — +36,9.
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