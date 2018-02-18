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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 11:11 | Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстанские лыжники стали восьмыми в эстафете

На Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане завершилась эстафета у мужчин по лыжным гонкам.

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© AFP 2018

Золотые медали — у команды Норвегии, сборная России стала второй и получила серебряные награды, лыжники из Франции финишировали третьими, завоевав «бронзу». Команда Казахстана (Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко и Виталий Пухкало) завершила эстафету с восьмым результатом.

У Казахстана в копилке одна медаль — «бронзу» в соревнованиях в могуле стране принесла фристайлистка Юлия Галышева. Лыжные гонки.

Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея). Мужчины. Эстафета. 4×10 километров.

1. Норвегия — 1:33:04.9.

2. Россия — +9.4.

3. Франция — +36.9.

8. Казахстан — +3:31.4.
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