Величко: Ожидал от себя, конечно, большего. Намного

Однако, сами гонщики, признались, что остались, не слишком довольны таким исходом соревнования, сообщает корреспондент Sports.kz.

— Не буду скрывать, расстроен результатом. Ожидал от себя, конечно, большего. Намного. Так получилось. Старался, терпел. В концовке немного не хватило. Алексею спасибо, сделал задел. Надеюсь, в дальнейшем будем лучше выступать, но пока не все получается, — отметил Евгений Величко.

Победу же одержали лыжники из Норвегии, второй стала команда России, замкнули призовую тройку представители Франции.