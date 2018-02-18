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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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https://sport.mail.ru/korea/news/32598372/
18 февраля 2018, 11:12 | Лыжный спорт | Sports.kz

Величко: Ожидал от себя, конечно, большего. Намного

Казахстанская сборная по лыжным гонкам в составе Алексея Полторанина, Дениса Волотка, Евгения Величко и Виталия Пухкало завершила эстафету с восьмым результатом на Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане.

Однако, сами гонщики, признались, что остались, не слишком довольны таким исходом соревнования, сообщает корреспондент Sports.kz.

— Не буду скрывать, расстроен результатом. Ожидал от себя, конечно, большего. Намного. Так получилось. Старался, терпел. В концовке немного не хватило. Алексею спасибо, сделал задел. Надеюсь, в дальнейшем будем лучше выступать, но пока не все получается, — отметил Евгений Величко.

Победу же одержали лыжники из Норвегии, второй стала команда России, замкнули призовую тройку представители Франции.
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