Величко: Ожидал от себя, конечно, большего. Намного
Казахстанская сборная по лыжным гонкам в составе Алексея Полторанина, Дениса Волотка, Евгения Величко и Виталия Пухкало завершила эстафету с восьмым результатом на Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане.
Однако, сами гонщики, признались, что остались, не слишком довольны таким исходом соревнования, сообщает корреспондент Sports.kz.
— Не буду скрывать, расстроен результатом. Ожидал от себя, конечно, большего. Намного. Так получилось. Старался, терпел. В концовке немного не хватило. Алексею спасибо, сделал задел. Надеюсь, в дальнейшем будем лучше выступать, но пока не все получается, — отметил Евгений Величко.
Победу же одержали лыжники из Норвегии, второй стала команда России, замкнули призовую тройку представители Франции.
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