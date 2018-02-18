Обзор дня: американский тренер запутался в правилах

Мужская сборная России напрямую вышла в четвертьфинал, женская — в полуфинал, установив личный рекорд, но больше всего шума было вокруг их главных тренеров.

Вот так группа нам досталась… Сборная России, проиграв на старте Словакии, все равно финишировала первой, так как соперники оказались настолько «хромыми», что потеряли очки на ровном месте. Те, кому мы уступили, не смогли переиграть тех, кого мы разгромили. И в итоге все для нас закончилось отлично — прямая дорогая в четвертьфинал, а вероятный соперник — как раз разгромленная Словения.

Матч с США получился довольно простым. Напряжение было, но нагнетали его американцы — тем, что постоянно задирали российскую команду. А по игре никаких проблем не возникло. Конечно, какие-то моменты соперник создавал, но настолько примитивные, что это никак не влияло на ход встречи. Теперь совершенно непонятно, почему в сборную США не попали Дэн Секстон и Стив Мозес. Хотя нет, вполне понятно: они слишком выделялись бы в такой команде своим уровнем мастерства.

КОНФЛИКТ

Между тренерами сборных США и России возник конфликт, в результате которого они не пожали друг другу руки после игры. Тони Гранато был возмущен тем, что Олег Знарок в конце встречи выпустил на большинство сильнейшее звено, хотя счет был уже 4:0. Если честно, то я немного растерян. Да, в хоккее существуют неписанные правила поведения, и если ты их нарушаешь, то прямо на льду тебе могут врезать. Например, нельзя слишком бурно радоваться, не надо выдумывать трюки, забивая в пустые ворота, при крупном счете следует скромнее выражать эмоции. Помню как-то, в Америке все обсуждали эпизод с Алексеем Емелиным. Его «Монреаль» крупно выигрывал (или проигрывал — не важно), а он совершил жесткий силовой прием. Но я никогда в жизни не слышал о том, что при крупном счете нельзя выпускать тех, кого хочет тренер выигрывающей команды. Мне кажется, что Гранато немного запутался в неписанных правилах и на ходу изобрел свое. Его можно понять — пенсионеры и студенты не смогли зацепиться за победу. А если подумать, то можно и простить.

ПОЛУФИНАЛ

Женская сборная уже улучшила результат, показанный в Сочи, вышла в полуфинал, но ее главный тренер Алексей Чистяков все-таки слишком необъективно оценивает этот результат. Покритиковал журналистов, которых не устраивало качество игры его команды на предварительном этапе. Но как еще пресса должна была оценить 1:15 в трех матчах? И дело ведь даже не в счете. Мы тоже стоим ногами на земле и понимаем, что выиграть у Канады и США пока невозможно. Но 1:5 против Финляндии были позорными. Мы увидели, что все сборы национальная команда провела зря. У нее вообще нет аргументов. Да, в этот раз пробились в полуфинал, переиграв Швейцарию, а четыре года назад уступили ей. Но разве победили без проблем? Нет. И проигрывали по ходу матча, и Надежду Морозову заставили совершать вратарские подвиги. Впереди у России матч за третье место, опять против Финляндии (результаты полуфиналов предсказуемы). Там и посмотрим, прав ли Чистяков.

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ВТОРЫЕ

Юниорская сборная России готовится к чемпионату мира, который состоится в Челябинске и Магнитогорске, и прошла последний серьезный тест в США на Турнире пяти наций. Вроде бы неплохо — второе место. Но при этом два поражения: глупая неудача во встрече с местной сборной, когда вели 3:0, 4:2, но умудрились уступить, и проигрыш шведам в последнем матче. Конечно, юниорский хоккей еще более непредсказуемый, чем молодежный, и к оценкам этого турнира надо подходить осторожно. Но наша команда выступала в сильнейшем составе, у нас играли все те, кто должен ехать на Урал в апреле. Поэтому вывод напрашивается: соперники на чемпионате мира будут очень крутые. И матчи тоже. Надеемся, что ФХР сумеет уговорить североамериканцев отпустить Андрея Свечникова и Александра Хованова, несмотря на то, как выступают их клубы.