Обзор дня: американский тренер запутался в правилах
Последние хоккейные новости — в обзоре Алексея Шевченко.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Мужская сборная России напрямую вышла в четвертьфинал, женская — в полуфинал, установив личный рекорд, но больше всего шума было вокруг их главных тренеров.
Вот так группа нам досталась… Сборная России, проиграв на старте Словакии, все равно финишировала первой, так как соперники оказались настолько «хромыми», что потеряли очки на ровном месте. Те, кому мы уступили, не смогли переиграть тех, кого мы разгромили. И в итоге все для нас закончилось отлично — прямая дорогая в четвертьфинал, а вероятный соперник — как раз разгромленная Словения.
Матч с США получился довольно простым. Напряжение было, но нагнетали его американцы — тем, что постоянно задирали российскую команду. А по игре никаких проблем не возникло. Конечно,
КОНФЛИКТ
Между тренерами сборных США и России возник конфликт, в результате которого они не пожали друг другу руки после игры. Тони Гранато был возмущен тем, что Олег Знарок в конце встречи выпустил на большинство сильнейшее звено, хотя счет был уже 4:0. Если честно, то я немного растерян. Да, в хоккее существуют неписанные правила поведения, и если ты их нарушаешь, то прямо на льду тебе могут врезать. Например, нельзя слишком бурно радоваться, не надо выдумывать трюки, забивая в пустые ворота, при крупном счете следует скромнее выражать эмоции. Помню
ПОЛУФИНАЛ
Женская сборная уже улучшила результат, показанный в Сочи, вышла в полуфинал, но ее главный тренер Алексей Чистяков
ВТОРЫЕ
Юниорская сборная России готовится к чемпионату мира, который состоится в Челябинске и Магнитогорске, и прошла последний серьезный тест в США на Турнире пяти наций. Вроде бы неплохо — второе место. Но при этом два поражения: глупая неудача во встрече с местной сборной, когда вели 3:0, 4:2, но умудрились уступить, и проигрыш шведам в последнем матче. Конечно, юниорский хоккей еще более непредсказуемый, чем молодежный, и к оценкам этого турнира надо подходить осторожно. Но наша команда выступала в сильнейшем составе, у нас играли все те, кто должен ехать на Урал в апреле. Поэтому вывод напрашивается: соперники на чемпионате мира будут очень крутые. И матчи тоже. Надеемся, что ФХР сумеет уговорить североамериканцев отпустить Андрея Свечникова и Александра Хованова, несмотря на то, как выступают их клубы.
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