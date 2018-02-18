Российские лыжники завоевали пятую медаль на Олимпиаде
Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебряные медали в эстафете 4 по 10 километров на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Представители команды «Олимпийских атлетов из России» Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов расположились на втором месте. Победителями стали Дидрик Тенсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Хесфлот Клебо из Норвегии, третье место заняли французы
Медаль в эстафете стала пятой для российских лыжников на Олимпиаде. Ранее бронзовые медали завоевали лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в эстафете 4×5 километров, Денис Спицов в индивидуальной гонке на 15 километров, Александр Большунов в спринте и Юлия Белорукова в женском спринте.
Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.
Олимпиада, Пхенчхан
Лыжные гонки
Мужчины, эстафета 4×10 км
1. Норвегия (Дидрик Тенсет, Мартин Сундбю, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Клебо) — 1:33:04.9.
2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) + 9.4
3. Франция (
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