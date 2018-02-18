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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 10:52 | Лыжный спорт | Lenta.Ru

Российские лыжники завоевали пятую медаль на Олимпиаде

Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебряные медали в эстафете 4 по 10 километров на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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© AFP 2018

Представители команды «Олимпийских атлетов из России» Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов расположились на втором месте. Победителями стали Дидрик Тенсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Хесфлот Клебо из Норвегии, третье место заняли французы Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс и Адриен Бакшайдер.

Медаль в эстафете стала пятой для российских лыжников на Олимпиаде. Ранее бронзовые медали завоевали лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в эстафете 4×5 километров, Денис Спицов в индивидуальной гонке на 15 километров, Александр Большунов в спринте и Юлия Белорукова в женском спринте.

Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

Олимпиада, Пхенчхан

Лыжные гонки

Мужчины, эстафета 4×10 км

1. Норвегия (Дидрик Тенсет, Мартин Сундбю, Симен Хегстад Крюгер, Йоханнес Клебо) — 1:33:04.9.

2. Россия (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов) + 9.4

3. Франция (Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс, Адриен Бакшайдер) + 36.9.
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