Алексей Полторанин: Искусственно нагнетают обстановку… Олимпиада! Олимпиада. Я приехал сюда просто отработать, как я делаю это обычно
Лидер сборной Казахстана Алексей Полторанин выступил в мужской эстафетной гонке 4Х10 километров на Олимпиаде. И судя по результату, он постепенно набирает олимпийские обороты. Победа на первом этапе эстафеты — большая психологическая победа прежде всего для самого гонщика.
Хотя, по его словам, конечной целью было помочь всей команде и показать высокий результат, передает корреспондент республиканского
— Как я уже говорил, моя форма растет. До гонки на 50 километров еще есть шесть дней. Надеюсь, что все будет хорошо, — отметил Алексей Полторанин.
— Трассу в Южной Корее многие лыжники назвали специфической. Уже привыкли к ней?
— Трасса сегодня была получше — не было свежего снега и ветра. Это упрощает условие. Легче и приятней было бежать.
— Не обидно, что остальные наши лыжники упустили преимущество, добытое вами?
— Нет. Я реально оцениваю возможности наших ребят. Поэтому я и старался привести им побольше отрыв.
— Расстроились бы если бы не выиграли свой этап эстафеты?
— Нисколько. Смотря, кто бы бежал со мной. Потому что все сильнейшие бежали на втором этапе.
— Конкурентов по марафону уже изучили?
— Я знаю их давно. Их все знают.
— Удивлены, что норвежские лыжники не заполучили ощутимого преимущества в эстафетной гонке?
— Маленько да.
— Российский лыжник Александр Большунов взял бронзу. Для вас это неожиданность?
— Александр Большунов — вообще красавчик. Я знаю, что он переболел три недели назад и сейчас приехал третьим в спринте. Вот сейчас в эстафете валит, убегает от остальных лидеров.
— Вы побежите спринтерскую эстафету?
— Да.
— Функционально
— С каждым днем все лучше и лучше.
— Многие болельщики возлагают на вас надежды.
— Не надо никаких надежд. Это спорт. Это для меня работа. Может,
* Подготовлено при поддержке Национального Олимпийского Комитета Казахстана, Генерального партнера Национальной сборной команды РК по зимним видам спорта на XXIII зимних Олимпийских Играх АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Министерства культуры и спорта РК.
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