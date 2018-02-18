Алексей Полторанин: Искусственно нагнетают обстановку… Олимпиада! Олимпиада. Я приехал сюда просто отработать, как я делаю это обычно

Хотя, по его словам, конечной целью было помочь всей команде и показать высокий результат, передает корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz из южнокорейского Пхенчхана.

— Как я уже говорил, моя форма растет. До гонки на 50 километров еще есть шесть дней. Надеюсь, что все будет хорошо, — отметил Алексей Полторанин.

— Трассу в Южной Корее многие лыжники назвали специфической. Уже привыкли к ней?

— Трасса сегодня была получше — не было свежего снега и ветра. Это упрощает условие. Легче и приятней было бежать.

— Не обидно, что остальные наши лыжники упустили преимущество, добытое вами?

— Нет. Я реально оцениваю возможности наших ребят. Поэтому я и старался привести им побольше отрыв.

— Расстроились бы если бы не выиграли свой этап эстафеты?

— Нисколько. Смотря, кто бы бежал со мной. Потому что все сильнейшие бежали на втором этапе.

— Конкурентов по марафону уже изучили?

— Я знаю их давно. Их все знают.

— Удивлены, что норвежские лыжники не заполучили ощутимого преимущества в эстафетной гонке?

— Маленько да. Все-таки, они — главные фавориты, а сейчас отстают.

— Российский лыжник Александр Большунов взял бронзу. Для вас это неожиданность?

— Александр Большунов — вообще красавчик. Я знаю, что он переболел три недели назад и сейчас приехал третьим в спринте. Вот сейчас в эстафете валит, убегает от остальных лидеров.

— Вы побежите спринтерскую эстафету?

— Да.

— Функционально что-то беспокоит? Вы говорили, что переболели перед Олимпиадой.

— С каждым днем все лучше и лучше.

— Многие болельщики возлагают на вас надежды.

— Не надо никаких надежд. Это спорт. Это для меня работа. Может, кто-то думает, что здесь что-то сверхъестественное. Бегут тут же самые люди, что и на Кубке Мира. Искусственно нагнетают обстановку… Олимпиада! Олимпиада. Я приехал сюда просто отработать как я делаю это обычно.

* Подготовлено при поддержке Национального Олимпийского Комитета Казахстана, Генерального партнера Национальной сборной команды РК по зимним видам спорта на XXIII зимних Олимпийских Играх АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Министерства культуры и спорта РК.