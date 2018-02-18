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18 февраля 2018, 10:39 | Хоккей | ТАСС

Российские хоккеистки за день до полуфинала ОИ с канадками занимаются в неполном составе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Женская хоккейная команда олимпийских атлетов из России в воскресенье проводит тренировку перед полуфинальным матчем на Олимпиаде в Пхёнчхане против команды Канады в неполном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпийских игр, обыграв команду Швейцарии со счетом 6:2. Полуфинальная игра с канадками пройдет в понедельник, начало в 15:10 мск.

На льду тренировочного катка хоккейного центра «Квандон» занимаются пять полевых игроков и два вратаря.
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