Российские хоккеистки за день до полуфинала ОИ с канадками занимаются в неполном составе
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Женская хоккейная команда олимпийских атлетов из России в воскресенье проводит тренировку перед полуфинальным матчем на Олимпиаде в Пхёнчхане против команды Канады в неполном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В субботу российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпийских игр, обыграв команду Швейцарии со счетом 6:2. Полуфинальная игра с канадками пройдет в понедельник, начало в 15:10 мск.
На льду тренировочного катка хоккейного центра «Квандон» занимаются пять полевых игроков и два вратаря.
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