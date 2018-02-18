Российские хоккеистки за день до полуфинала ОИ с канадками занимаются в неполном составе

В субботу российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпийских игр, обыграв команду Швейцарии со счетом 6:2. Полуфинальная игра с канадками пройдет в понедельник, начало в 15:10 мск.

На льду тренировочного катка хоккейного центра «Квандон» занимаются пять полевых игроков и два вратаря.