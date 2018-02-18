МОК прокомментировал информацию о планировании конькобежного «договорняка» на ОИ-2014

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НОК Нидерландов подтвердил на этой неделе информацию о том, что Анема пытался организовать «договорной матч» в командной гонке на Олимпиаде-2014. Анема, который тогда был тренером французов в командной гонке, а также тренером чемпиона Игр-2014 Йоррита Бергсмы (Нидерланды), предлагал голландским конькобежцам в очной встрече в командной гонке не бежать слишком быстро.

«После обмена информацией между национальным олимпийским комитетом Нидерландов и главным директором по этике МОК, было подтверждено, что во время Игр в Сочи голландский тренер, также тренирующий французскую команду, обратился с такого рода просьбой к техническому директору голландской сборной. Об этой идее был уведомлен глава делегации сборной Нидерландов, и эта идея была отвергнута. Во время соревнований не было никаких манипуляций. В марте, после Игр тренер получил письменное предупреждение от президента и генерального секретаря НОК Нидерландов», — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МОК.

«Процедура, которую провел НОК Нидерландов и санкции, примененные им, полностью соответствовали правилам и процедурам МОК, действующим на тот момент времени», — подчеркнули в пресс-службе.

Издание De Volkskrant, первым сообщившее о случившемся, уточнило, что Анема гарантировал: если голландский конькобежец в командной гонке упадет, лидер сборной Франции Алексис Контен упадет тоже.