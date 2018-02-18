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18 февраля 2018, 10:23 | Лыжный спорт | Sports.kz

Алексей Полторанин: Моя форма растет

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке на Олимпиаде-2018, передает корреспондент Sports.kz.

— Как я уже говорил, моя форма растет. До гонки на 50 километров еще есть шесть дней.

Надеюсь, что все будет хорошо. Трасса сегодня была получше — не было свежего снега и ветра. Это упрощает условие. Легче и удобнее было бежать, — отметил Алексей Полторанин.

* Подготовлено при поддержке Национального Олимпийского Комитета Казахстана, Генерального партнера Национальной сборной команды РК по зимним видам спорта на XXIII зимних Олимпийских Играх АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Министерства культуры и спорта РК.
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