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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 10:22 | Лыжный спорт | Sports.kz

«Предложил Полторанину оторваться, но он ничего не ответил». Российский лыжник — об эстафете на Олимпиаде-2018

Российский лыжник Андрей Ларьков после прохождения своего этапа в эстафете в Пхенчхане объяснил, почему бежал первым.

— Хотелось больше преимущества привезти партнерам на следующих этапах, но не очень получилось. Но я назад вообще не смотрел. Опирался на тех, кто впереди. Два круга проехали, предложил Полторанину оторваться, но он ничего не ответил, — приводит слова Ларькова корреспондент «Матч ТВ» Виталий Панов.

— Бежал на первом этапе, потому что масс-старты мне лучше удаются. Чувствую соперников рядом. И погода была моя. Люблю бежать, когда тепло.
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