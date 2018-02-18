— Хотелось больше преимущества привезти партнерам на следующих этапах, но не очень получилось. Но я назад вообще не смотрел. Опирался на тех, кто впереди. Два круга проехали, предложил Полторанину оторваться, но он ничего не ответил, — приводит слова Ларькова корреспондент «Матч ТВ» Виталий Панов.

— Бежал на первом этапе, потому что масс-старты мне лучше удаются. Чувствую соперников рядом. И погода была моя. Люблю бежать, когда тепло.