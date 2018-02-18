«Предложил Полторанину оторваться, но он ничего не ответил». Российский лыжник — об эстафете на Олимпиаде-2018
Российский лыжник Андрей Ларьков после прохождения своего этапа в эстафете в Пхенчхане объяснил, почему бежал первым.
— Хотелось больше преимущества привезти партнерам на следующих этапах, но не очень получилось. Но я назад вообще не смотрел. Опирался на тех, кто впереди. Два круга проехали, предложил Полторанину оторваться, но он ничего не ответил, — приводит слова Ларькова корреспондент «Матч ТВ» Виталий Панов.
— Бежал на первом этапе, потому что
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