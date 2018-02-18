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18 февраля 2018, 10:14 | Хоккей | Р-Спорт

СМИ: Тренер сборной США по хоккею Гранато отказался пожать руку Знарку после игры ОИ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Главный тренер сборной США по хоккею Тони Гранато отказался пожать руку российскому коллеге Олегу Знарку после матча команд на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает Insidethegames.

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© Reuters

Как отмечает издание, Гранато был недоволен тем, что Знарок в концовке матча, когда исход игры уже был предрешен, выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства.

«Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», — сказал тренер американской команды после игры.

В субботу сборная России одержала победу над командой США в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира со счетом 4:0 и напрямую вышла в четвертьфинал.

Разница шайб может повлиять на то, кто станет потенциальным соперником сборной России в четвертьфинале.

© Ньюстюб
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Российские хоккеистки за день до полуфинала ОИ с канадками занимаются в неполном составе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Женская хоккейная команда олимпийских атлетов из России в воскресенье проводит тренировку перед полуфинальным матчем на Олимпиаде в Пхёнчхане против команды Канады в неполном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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