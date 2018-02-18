СМИ: Тренер сборной США по хоккею Гранато отказался пожать руку Знарку после игры ОИ

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Как отмечает издание, Гранато был недоволен тем, что Знарок в концовке матча, когда исход игры уже был предрешен, выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства.

«Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», — сказал тренер американской команды после игры.

В субботу сборная России одержала победу над командой США в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира со счетом 4:0 и напрямую вышла в четвертьфинал.

Разница шайб может повлиять на то, кто станет потенциальным соперником сборной России в четвертьфинале.