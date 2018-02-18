Овечкин не любит вспоминать голы Оши

Одним из самых интересных хоккейных людей, у которых североамериканским журналистам удалось взять комментарий, оказался Александр Овечкин. Российский снайпер «Вашингтона» выразил живой интерес к матчу олимпийского турнира Россия — США, несмотря на загруженный клубный график.



«Конечно, мне хотелось бы сыграть на этих Играх самому. Это же самое большое событие. Только участвуя можно ощутить, насколько велики эти эмоции, это невероятное чувство. Буду ли я смотреть матч? Нет, слишком велика разница во времени, но лучшие моменты обязательно гляну. Что думаю о нашем матче с американцами в Сочи? Это была сумасшедшая игра, но с Ти Джеем Оши мы о ней не беседуем. Мы проиграли, поэтому говорить об этом я не люблю. Свою сборную я поддерживаю, я восхищаюсь своими друзьями и своей страной. Надеюсь, что они выиграют», — приводит слова Овечкина USA Today.

«Русские играли со страстью и драйвом»

Что же касается непосредственно игры Россия — США в Пхёнчхане, то оценки американских СМИ по отношению к своей национальной сборной были весьма критическими, а россиян, напротив, почти все восхваляли.

«Бывший энхаэловец Илья Ковальчук появился на олимпийском льду и напомнил всем, что у него ещё есть в баке бензин. 34-летний Ковальчук забросил две шайбы, выведя свою сборную в четвертьфинал. Защитник Боб Сангинетти сказал: «Русские — фавориты, верно? Да, у них есть техничные парни, у которых была классная карьера в НХЛ, но мы их не боимся». А, наверное, надо бы. Любой, кто смотрел на Ковальчука в двух последних матчах, поймёт, что он всё ещё может успешно играть в НХЛ. Разве он не подходит для роли снайпера, способного забить 20 голов в следующем сезоне?

Русские играли со страстью и драйвом. Четыре года назад их сборная стала разочарованием, но теперь всё выглядит по-другому. Они хотят эту победу. Это ясно. Павел Дацюк, например, делает силовые приёмы. Ковальчук толкался с Гринуэем. Добавьте сюда технику Ковальчука, Дацюка, Нестерова, Гусева и Капризова, и вы увидите, что это опасная команда. Конечно, она не идеальна, отнюдь — об этом говорит поражение от словаков. Но Дацюк хочет это золото, как и Ковальчук.

И можно спорить на что угодно, что все российские хоккеисты недовольны тем, что технически не могут играть за российский флаг. Они забили 14 голов в трёх встречах, американцы забили 4. Ковальчук забил гол за 0,2 секунды до конца второго периода — это было похоже на воткнутый кинжал. Ещё слишком рано говорить о то, что олимпийские спортсмены из России получат золото, но совсем не рано констатировать тот факт, что у них есть лучшая возможность для этого. Лучше, чем в 2014 году, когда вся страна рассчитывала, что они победят, — отметил обозреватель USA Today Кевин Аллен.

«Разница в технике была размером с Сибирь»

Не осталась без внимания и выходка главного тренера сборной США Тони Гранато, который выразил активное неудовольствие тем, что за две минуты до конца матча российская сборная выпустила на большинство своих сильнейших хоккеистов.

«Это был вечер ностальгии по холодной войне и демонстрация нынешней геополитической тоски. После свистка шли стычки, а в соцсетях пестрели солёные шуточки про большинство русских за две минуты до конца. Матч был пропитан историей и закончился плохой кипящей атмосферой в конце. Американцы предстали не молодой, жёсткой и быстрой командой, а тусклой группой пенсионеров, игроков «минорных» лиг и неопытной молодёжи. Они играли против седых ветеранов КХЛ и бывших звёзд НХЛ. Разница в технике была размером с Сибирь, и именно её зафиксировало табло. У США может быть мега-проспект Джордан Гринуэй, но у НХЛ и Беттмэна нет такого, как Ковальчук. У него есть стержень. На последних минутах Олег Знарок предоставил ему шанс на хет-трик, что так расстроило американский штаб.

Гранато сказал, что в этом матче был темп и интенсивность, которая есть в матчах Кубка Стэнли. Проигрыш заставил сборную США играть за право попасть в число четвертьфиналистов, и если американцы хотят завоевать медали, им, вероятно, снова надо будет играть против России. После субботнего вечера американцы согласились с этим. Несмотря на явное преимущество соперника, их уверенность не ослабела. Они верят, что снова сыграют с Россией, и верят, что на этот раз всё будет иначе, — критикует американскую команду обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

«Сборная США оказалась тем, чем мы и думали»

«Российский отряд ожил после крупной победы над Словенией, и в матче с США они с завидной регулярностью забивали, решив судьбу группы В в свою пользу. Победа России была бы не такой лёгкой, если бы не Василий Кошечкин, который отразил всё, что попалось ему на пути. Американцы перебросали соперника 29 — 26, а Кошечкин сыграл надёжно во всех моментах, включая пять удалений и короткий отрезок меньшинства три на пять», — отметил Джаред Клинтон из The Hockey News.

«Ковальчук забил за 0,2 секунды, затем скрестил руки и опустил их вниз — этот жест не нуждается в переводе. Это всё тот же Ковальчук, который забил 417 голов в НХЛ. Это был конец — конец матча и конец иллюзий, что эта сборная США сможет чего-то добиться на этих Олимпийских играх. И знаете что? Впервые за долгие годы нет причин злиться на это.

В нормальных условиях подобное развитие событий вызвало бы злость, если бы сборная США приехала плохо готовой, а её состав не позволял бы конкурировать на международной арене. Но нынче нет нормальных обстоятельств. И без игроков НХЛ эта американская команда оказалась именно тем, чем мы все думали.

После матча Гранато сказал: «Я не думаю, что счёт 0:4 по игре». Конечно, он мог быть 0:6 и больше. Но это поражение не отражает состояние американского хоккея. Оно отражает плохое решение комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, который ограбил восходящих американских звёзд — Остона Мэттьюса, Джека Айкела, Джонни Годро. Он лишил их законного шанса выиграть первое золото со времён «Чуда на льду». Перед турниром Гранато решительно говорил, что сборной США не нужно ещё одно «Чудо на льду», чтобы победить. После матча с русскими можно констатировать, что просто «Чуда» может быть недостаточно, — резюмировал ещё один автор USA Today Дэн Уокен.

Максим Замятин