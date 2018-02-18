Японский фигурист Ханю поставил цель выполнить четверной аксель

«Я достиг того, что намеревался сделать, и сейчас у меня нет намерения заканчивать карьеру. Всякий раз, когда я думаю о том, чем бы заняться помимо фигурного катания, я всегда возвращаюсь именно к нему. Я посвятил всего себя фигурному катанию, и мне хотелось бы продолжить делать это. Я хочу попробовать четверной аксель, и это моя единственная цель на данный момент», — приводит его слова агентство Kyodo.

Японец также рассказал, что выступление на нынешних Играх далось ему нелегко из-за последствий травмы, полученной в ноябре прошлого года на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке.

Четверной аксель считается самым сложным прыжком, который пока никто не включал в свою программу на соревнованиях. Чтобы его выполнить, фигуристу фактически нужно совершить четыре с половиной оборота в воздухе.

Золото с результатом 317,85 балла стало для 23-летнего Ханю вторым в карьере, на Олимпиаде 2014 года в Сочи он также первенствовал в одиночном катании. Также в активе Ханю два золота чемпионатов мира и четыре победы в финалах Гран-при.

Олимпиада завершится 25 февраля.