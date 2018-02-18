«Золото» завоевал австриец Марсель Хиршер. Серебряную медаль удалось выиграть лыжнику из Норвегии Хенрику Кристофферсену. Третье место на пъедестале занял француз Алексис Пентюро. Отечественный спортсмен Игорь Закурдаев после первой попытки расположился на 62-й строчке. Второй спуск казахстанец прошел за 1:16.29. Общее время Игоря — 2:35.07. Отстав от лидера на 17.03 секунд, Закурдаев занял итоговое 51-е место.

Горнолыжный спорт. Зимние Олимпийские игры-2018. Пхёнчхан (Южная Корея)

Гигантский слалом. Мужчины

1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2:18.04

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — +1.27

3. Алексис Пентюро (Франция) — +1.31

51. Игорь Закурдаев (Казахстан) — +17.03.