Австрийский горнолыжник Хиршер стал двукратным олимпийским чемпионом
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По итогам двух попыток он показал результат 2 минуты 18,04 секунды.
Серебро завоевал норвежец Хенрик Кристофферсен (отставание 1,27 секунды), бронзу — француз Алексис Пентюро (+1,31).
Российский горнолыжник Иван Кузнецов упал при прохождении трассы во время первой попытки.
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