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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 9:09 | Лыжный спорт | ТАСС

Австрийский горнолыжник Хиршер стал двукратным олимпийским чемпионом

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завоевал золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По итогам двух попыток он показал результат 2 минуты 18,04 секунды.

Серебро завоевал норвежец Хенрик Кристофферсен (отставание 1,27 секунды), бронзу — француз Алексис Пентюро (+1,31).

Российский горнолыжник Иван Кузнецов упал при прохождении трассы во время первой попытки.
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