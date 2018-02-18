Сборная Германии в серии буллитов победила Норвегию на Олимпиаде
Сборная Германии в серии буллитов победила команду Норвегии на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Матч завершился со счётом 2:1 Б.
Стартовый период в матче получился безголевым. Первый гол зрители увидели только на 33-й минуте, когда нападающий Патрик Хагер вывел сборную Германии вперёд. На 46-й форвард норвежской команды Александр Райшенберг восстановил равновесие и перевёл игру в дополнительное время. Победу Германии в серии буллитов принесли точные броски Хагера, Маттиаса Плахты и Доминика Кагуна.
В начале второго периода нападающий сборной Норвегии Томми Кристиансен заработал первое на олимпийском турнире удаление до конца матча.
В заключительном матче группы С сегодня встретятся сборные Чехии и Швейцарии, начало в 10:40 мск. Победитель этого матча займёт первое место в своём квартете. Сборная Германии с двумя очками заняла третье место, норвежская команда — четвёртое.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|18 Февраля, 06:10
|Зрители 5534
|Группа C
|Gangneung Hockey Centre
|Марко Штурм
|Петтер Торесен
|Аус ден Биркен Д.
|Хауген Л.
|1-й период
|03:22
|Кристиан Эрхофф
|Томми Кристиансен
|08:49
|Матс Россели Ольсен
|13:01
|19:31
|Франк Хердлер
|2-й период
|Томми Кристиансен
|22:46
|Томми Кристиансен
|22:46
|31:01
|32:53
|Патрик Хагер (Д. Кахун, Б. Мацек)
|33:49
|Давид Вольф
|Кристиан Форсберг
|38:53
|3-й период
|Александр Райхенберг (Й. Холес, А. Бастиансен)
|45:19
|49:15
|Феликс Шютц
|Александр Райхенберг
|51:27
|59:50
|Овертайм
|Ларс Хауген
|65:00
|Хагер П.
|10
|Штрафное время
|55
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)