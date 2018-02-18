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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 8:56 | Хоккей | Чемпионат.com

Сборная Германии в серии буллитов победила Норвегию на Олимпиаде

Сборная Германии в серии буллитов победила команду Норвегии на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

Матч завершился со счётом 2:1 Б.

Стартовый период в матче получился безголевым. Первый гол зрители увидели только на 33-й минуте, когда нападающий Патрик Хагер вывел сборную Германии вперёд. На 46-й форвард норвежской команды Александр Райшенберг восстановил равновесие и перевёл игру в дополнительное время. Победу Германии в серии буллитов принесли точные броски Хагера, Маттиаса Плахты и Доминика Кагуна.

В начале второго периода нападающий сборной Норвегии Томми Кристиансен заработал первое на олимпийском турнире удаление до конца матча.

В заключительном матче группы С сегодня встретятся сборные Чехии и Швейцарии, начало в 10:40 мск. Победитель этого матча займёт первое место в своём квартете. Сборная Германии с двумя очками заняла третье место, норвежская команда — четвёртое.
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18 Февраля, 06:10 Зрители 5534 Группа C Gangneung Hockey Centre
Германия 2:1
Серия буллитов
(0:0, 1:0, 0:1, 0:0)
Норвегия
Главные тренеры
Марко Штурм Петтер Торесен
Вратари
Аус ден Биркен Д. Хауген Л.
1-й период
03:22 Кристиан Эрхофф
Томми Кристиансен 08:49
Матс Россели Ольсен 13:01
19:31 Франк Хердлер
2-й период
Томми Кристиансен 22:46
Томми Кристиансен 22:46
31:01
32:53 Патрик Хагер (Д. Кахун, Б. Мацек)
33:49 Давид Вольф
Кристиан Форсберг 38:53
3-й период
Александр Райхенберг (Й. Холес, А. Бастиансен) 45:19
49:15 Феликс Шютц
Александр Райхенберг 51:27
59:50
Овертайм
Ларс Хауген 65:00
Серия буллитов - победный бросок
Хагер П.
Статистика
10 Штрафное время 55
6 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

Российские хоккеистки за день до полуфинала ОИ с канадками занимаются в неполном составе

Российские хоккеистки за день до полуфинала ОИ с канадками занимаются в неполном составе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Женская хоккейная команда олимпийских атлетов из России в воскресенье проводит тренировку перед полуфинальным матчем на Олимпиаде в Пхёнчхане против команды Канады в неполном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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