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18 февраля 2018, 8:53 | Биатлон | Прессбол

Дарья Домрачева: «Верь в себя» и «Никогда не сдавайся» — девизы, которые работают

Белоруска Дарья Домрачева в своем инстаграм-аккаунте поделилась впечатлениями после завоевания серебряной медали ОИ-2018.

«Приятно видеть этого улыбающегося тигренка вместе с собой на Олимпийском пьедестале Счастлива от того, что удалось преодолеть все трудности. Эта история еще раз подтверждает: “Верь в себя” и “Никогда не сдавайся” — девизы, которые работают! Спасибо всем за поддержку! С Новым Годом по Восточному календарю», — написала спортсменка.
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