Сборная России по биатлону в субботу завершила выступления в индивидуальных дисциплинах, и впереди всего одна гонка, смешанная эстафета. В мужской масс-старт никто не попал, а для других эстафет нам банально не хватает людей. А женский масс-старт прозвучал как притча: две россиянки заняли там первое и последнее места.

Татьяна Акимова — человек с репутацией якобы снайпера — промахнулась одном из рубежей пять раз и закончила гонку 30-й из 30 участниц. А победила Анастасия Кузьмина. Беда однако в том, что все три золота (и ворох других медалей) родной сестры Антона Шипулина на трех (!) Олимпиадах достались не России, а Словакии.

Сейчас уже не найти следов, кто в свое время не удержал молодую Кузьмину и подарил суперспортсменку чужому, да еще и вообще не биатлонному государству. С людьми, которые проявили вопиющую непрозорливость и непрофессионализм, хорошо бы «разобраться и расстрелять» (с) — но как всегда, на скамье подсудимых пусто, а точнее, там сидит госпожа Коллективная Безответственность.

Вот что говорила сама Кузьмина в одном из своих давних интервью:

«Считаю, что в России не смогла бы добиться медали. После появления ребенка и семьи мне, на тот момент еще не первому номеру сборной и не олимпийской чемпионке, было трудно возвращаться. Поддержки я не чувствовала. Полгода искали, чтобы кто-то помог, но в итоге, сильно разочаровавшись, поехали в другую страну».

Вот такие дела, ребята. У Кузьминой не нашлось покровителей в регионах или среди маститых специалистов, ее не проталкивали, в ее талант не верили — а может, на него намеренно закрывали глаза в результате, скажу прямо, коррупционных схем, желанием заработать на совсем других спортсменках. И она просто ушла. На мой взгляд, налицо самое настоящее должностное преступление со стороны тех, кто отвечал за настоящее и будущее российского биатлона. И вместо топ-биатлонистки мы получили сборную посредственностей.

А слова Кузьминой: «В России я не смогла бы добиться медали» — это очередной приговор русскому биатлону. Они заставляют задуматься: сколько новых Кузьминых, сколько русских Фуркадов мы незаметно потеряли.

Кто-то скажет, что с Татьяны Акимовой — одной из двух российских биатлонисток на Играх-2018 — спроса нет. Но на мой взгляд, есть — она готовилась к Олимпиаде, приехала и показывает ровно то, на что способна. А не способна, получается, почти ни на что. Хотя еще примерно год назад, когда Акимова удачно выступила на этапах Кубка мира, именно ее многие считали лидером и надеждой женской сборной. Да, ее подруги по команде на Игры не приглашены — однако биатлон прежде всего индивидуальный вид спорта, и никто не мешал Акимовой бороться так же, как это делают лыжники, тоже лишенные целой группы звезд.

Великая Анфиса Резцова вполне может быть предвзятой (в биатлонной сборной выступает ее дочь), но трудно спорить с ее заявлением по поводу Акимовой. Татьяна, по мнению Резцовой, не хочет работать над повышением скорости и этим попросту хоронит собственные шансы. Время снайперов в биатлоне прошло: решает быстрота ног и лыж, и мы видим, что даже с нулем Акимова в спринте едва попадает в двадцатку… И как рассказывают, даже здесь на Олимпиаде с поведением спортсменки хватает проблем: допустим, она требует себе особенных условий и процедур, без которых «не справится». Видимо, процедуры все же не помогли.

Впрочем, как знать. Перейди Акимова пару лет назад в Словакию, Словению или Болгарию — может, стояла бы перед нами уже многократная олимпийская чемпионка, стреляющая без промахов и парящая над лыжней. А россиянка Настя Кузьмина в этот момент грустно завершала бы карьеру где-нибудь на Кубке IBU, тихо сожалея о том, что в молодости не покинула родину.

Дмитрий СИМОНОВ

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ