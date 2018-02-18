Трагедия русского биатлона: у России — Акимова, у Словакии — Кузьмина
Спецкор «СЭ» — о печали нашего биатлона.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная России по биатлону в субботу завершила выступления в индивидуальных дисциплинах, и впереди всего одна гонка, смешанная эстафета. В мужской
Татьяна Акимова — человек с репутацией якобы снайпера — промахнулась одном из рубежей пять раз и закончила гонку 30-й из 30 участниц. А победила Анастасия Кузьмина. Беда однако в том, что все три золота (и ворох других медалей) родной сестры Антона Шипулина на трех (!) Олимпиадах достались не России, а Словакии.
Сейчас уже не найти следов, кто в свое время не удержал молодую Кузьмину и подарил суперспортсменку чужому, да еще и вообще не биатлонному государству. С людьми, которые проявили вопиющую непрозорливость и непрофессионализм, хорошо бы «разобраться и расстрелять» (с) — но как всегда, на скамье подсудимых пусто, а точнее, там сидит госпожа Коллективная Безответственность.
Вот что говорила сама Кузьмина в одном из своих давних интервью:
«Считаю, что в России не смогла бы добиться медали. После появления ребенка и семьи мне, на тот момент еще не первому номеру сборной и не олимпийской чемпионке, было трудно возвращаться. Поддержки я не чувствовала. Полгода искали, чтобы
Вот такие дела, ребята. У Кузьминой не нашлось покровителей в регионах или среди маститых специалистов, ее не проталкивали, в ее талант не верили — а может, на него намеренно закрывали глаза в результате, скажу прямо, коррупционных схем, желанием заработать на совсем других спортсменках. И она просто ушла. На мой взгляд, налицо самое настоящее должностное преступление со стороны тех, кто отвечал за настоящее и будущее российского биатлона. И вместо
А слова Кузьминой: «В России я не смогла бы добиться медали» — это очередной приговор русскому биатлону. Они заставляют задуматься: сколько новых Кузьминых, сколько русских Фуркадов мы незаметно потеряли.
Великая Анфиса Резцова вполне может быть предвзятой (в биатлонной сборной выступает ее дочь), но трудно спорить с ее заявлением по поводу Акимовой. Татьяна, по мнению Резцовой, не хочет работать над повышением скорости и этим попросту хоронит собственные шансы. Время снайперов в биатлоне прошло: решает быстрота ног и лыж, и мы видим, что даже с нулем Акимова в спринте едва попадает в двадцатку… И как рассказывают, даже здесь на Олимпиаде с поведением спортсменки хватает проблем: допустим, она требует себе особенных условий и процедур, без которых «не справится». Видимо, процедуры все же не помогли.
Впрочем, как знать. Перейди Акимова пару лет назад в Словакию, Словению или Болгарию — может, стояла бы перед нами уже многократная олимпийская чемпионка, стреляющая без промахов и парящая над лыжней. А россиянка Настя Кузьмина в этот момент грустно завершала бы карьеру
Дмитрий СИМОНОВ
ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
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