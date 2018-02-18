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18 февраля 2018, 8:44 | Хоккей | ТАСС

Объединенная хоккейная команда Кореи уступила швейцаркам в матче за 5−8-е места ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки объединенной команды Кореи проиграли сборной Швейцарии со счетом 0:2 в матче за 5−8-е места Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

Шайбы забросили Сабрина Цоллингер (17-я минута) и Эвелина Разелли (39).

Таким образом, команда Швейцарии поборется за пятое место олимпийского турнира с победителем другого матча за 5−8-е места между шведками и японками, который пройдет позднее в воскресенье. Объединенная команда Кореи проведет встречу с проигравшей командой за седьмое место.

Южная Корея и КНДР договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, в состав которой вошли вошли 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР. Для обозначения данной команды, выступающей под флагом объединения, используется акроним COR, вместо гимна используется народная песня «Ариран». Делегации сборных под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018, его пронесли два атлета — южнокорейский бобслеист Вон Юн Чжон и хоккеистка КНДР Хван Чон Гым.

Олимпиада завершится 25 февраля.
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Российские хоккеистки за день до полуфинала ОИ с канадками занимаются в неполном составе

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Женская хоккейная команда олимпийских атлетов из России в воскресенье проводит тренировку перед полуфинальным матчем на Олимпиаде в Пхёнчхане против команды Канады в неполном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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