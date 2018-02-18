Будут ли у России флаг и форма на церемонии закрытия? Отвечает Поздняков
Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков ответил на самые острые вопросы, касающиеся Игр-2018.
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О медальном зачете
— Подошли к экватору наших Игр. Медальный зачет вам известен. Хочется поскорее завоевать золото — чтобы вместо нуля в первой строчке была другая цифра.
Но реальность такова, что многих лидеров заменили молодые спортсмены. Еще вчера они представляли юниорские команды, а сегодня завоевывают бронзовые медали. Это и есть главное достижение первой недели Олимпиады. Второе дыхание открылось у лыжной команды. У нас растет новое поколение российских лыжниц, дай бог, чтобы к Пекину у нас был матерый комплект.
Хотел бы отменить нашего первого медалиста, Семена Елистратова, который завоевал свою первую индивидуальную медаль и положил начало нашим успехам здесь. Великолепно выступил в скелетоне Никита Трегубов — он продолжил традиции нашего Александра Третьякова. Никита здорово смотрелся, в таблице все было очень плотно.
Мы вправе рассчитывать на золотые медали. Будем болеть за
О травмах:
— О грустном: есть несколько травм в горных лыжах и в сноуборде, — сказал Поздняков. — Горнолыжник Трихичев получил травму локтя, и врачи после тщательного обследования рекомендовали ему воздержаться от продолжения выступлений.
Его поддерживает супруга, которая находится здесь, и мы тоже. Как только позволят врачи, пообщаемся с ним подробнее.
О Елистратове:
— Фразу Семена про мерзкое и подлое решение МОК вырвали из контекста. Попросил бы журналистов быть аккуратнее. Мы же делаем общее дело. Давайте обходить острые углы. Парень сказал на эмоциях ведь… Давайте аккуратнее будем.
О церемонии закрытия, флаге и форме:
— Мы готовы к любому развитию событий. В том числе и по экипировке. При необходимости нужная экипировка прибудет на место. Где эта форма сейчас? Без комментариев.
О встрече Баха с российскими спортсменами:
— Первая делегация, с которой решил встретиться президент МОК, это была делегация ОАР. С точки зрения президента это было очень важное мероприятие. Спортсмены задали много острых вопросов.
— А его спросили, почему нет Ана и Шипулина?
— Этот вопрос ему не задавали.
О параллелях между Ванкувером и Пхенчханом:
— В медальной таблице мы идем на уровне Ванкувера. Это повод снова бросить тень на сочинские успехи. У вас есть контраргументы, когда вам скажут, что это наш истинный уровень? — вопрос Позднякову от «СЭ».
Все это имеет критическое значение. Каждый спортсмен, приезжающий на Игры, имеет возможность пару раз потренироваться, а домашние команды — сами знаете. Ну и самое главное — в последний момент до Игр в нашей команде не допущены потенциальные победители. Нельзя сравнивать с Ванкувером никак — там было все
О требованиях МОК к олимпийским атлетам из России:
— Комиссия МОК внимательно следит за поведением российских спортсменов, чтобы они соблюдали все правила нейтрального статуса. А
— Есть штаб делегации, квалифицированные сотрудники, они внимательно следят и если надо подсказывают. Но большинство спортсменов и так четко выполняют рекомендации МОК.
О сравнении Барселоны-92 и Пхенчхана-2018:
— Можно сравнить только в том смысле, что выступали под олимпийским флагом. Но ситуация была другой. Тогда произошел геополитический коллапс — разрушилась крупнейшая страна мира. Тогда это был добровольный выход из сложившейся ситуации. Сейчас это история репрессивного характера.
Об «альтернативной Олимпиаде»:
— Вопрос — к организаторам альтернативных Игр. Мы отношения к этому не имеем.
О «мутной воде»:
— Олимпиада — глобальное мероприятие, в котором участвует много людей. И не все заряжены общей целью. Каждый пытается найти свою нишу,
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Пхенчхана
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