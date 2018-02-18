Будут ли у России флаг и форма на церемонии закрытия? Отвечает Поздняков

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О медальном зачете

— Подошли к экватору наших Игр. Медальный зачет вам известен. Хочется поскорее завоевать золото — чтобы вместо нуля в первой строчке была другая цифра.

Но реальность такова, что многих лидеров заменили молодые спортсмены. Еще вчера они представляли юниорские команды, а сегодня завоевывают бронзовые медали. Это и есть главное достижение первой недели Олимпиады. Второе дыхание открылось у лыжной команды. У нас растет новое поколение российских лыжниц, дай бог, чтобы к Пекину у нас был матерый комплект.

Хотел бы отменить нашего первого медалиста, Семена Елистратова, который завоевал свою первую индивидуальную медаль и положил начало нашим успехам здесь. Великолепно выступил в скелетоне Никита Трегубов — он продолжил традиции нашего Александра Третьякова. Никита здорово смотрелся, в таблице все было очень плотно.

Мы вправе рассчитывать на золотые медали. Будем болеть за фигуристок-девочек. Порадовала победа хоккеистов над США, качественная игра была. Ждем плей-офф.

О травмах:

— О грустном: есть несколько травм в горных лыжах и в сноуборде, — сказал Поздняков. — Горнолыжник Трихичев получил травму локтя, и врачи после тщательного обследования рекомендовали ему воздержаться от продолжения выступлений.

Цитата Олюнин находится в госпитале — провели сложнейшую операцию. Ее делали одни из лучших корейских врачей. Надеемся на скорейшее восстановление.

Его поддерживает супруга, которая находится здесь, и мы тоже. Как только позволят врачи, пообщаемся с ним подробнее.

О Елистратове:

— Фразу Семена про мерзкое и подлое решение МОК вырвали из контекста. Попросил бы журналистов быть аккуратнее. Мы же делаем общее дело. Давайте обходить острые углы. Парень сказал на эмоциях ведь… Давайте аккуратнее будем.

О церемонии закрытия, флаге и форме:

— Мы готовы к любому развитию событий. В том числе и по экипировке. При необходимости нужная экипировка прибудет на место. Где эта форма сейчас? Без комментариев.

О встрече Баха с российскими спортсменами:

— Первая делегация, с которой решил встретиться президент МОК, это была делегация ОАР. С точки зрения президента это было очень важное мероприятие. Спортсмены задали много острых вопросов.

— А его спросили, почему нет Ана и Шипулина?

— Этот вопрос ему не задавали.

О параллелях между Ванкувером и Пхенчханом:

— В медальной таблице мы идем на уровне Ванкувера. Это повод снова бросить тень на сочинские успехи. У вас есть контраргументы, когда вам скажут, что это наш истинный уровень? — вопрос Позднякову от «СЭ».

Цитата — Посмотрите, как изменилась команда. У нас тут одна молодежь. Для молодежи это огромный стимул. Большая группа спортсменов закончила карьеру после Сочи. Это спортсмены топ-уровня. Плюс есть фактор домашней Олимпиады.

Все это имеет критическое значение. Каждый спортсмен, приезжающий на Игры, имеет возможность пару раз потренироваться, а домашние команды — сами знаете. Ну и самое главное — в последний момент до Игр в нашей команде не допущены потенциальные победители. Нельзя сравнивать с Ванкувером никак — там было все по-другому. Если подойти к вопросу о медальной таблице без эмоций, то все объяснимо. И сравнения с Ванкувером неуместны.

О требованиях МОК к олимпийским атлетам из России:

— Комиссия МОК внимательно следит за поведением российских спортсменов, чтобы они соблюдали все правила нейтрального статуса. А кто-то из делегации напоминает ребятам о правилах?

— Есть штаб делегации, квалифицированные сотрудники, они внимательно следят и если надо подсказывают. Но большинство спортсменов и так четко выполняют рекомендации МОК.

О сравнении Барселоны-92 и Пхенчхана-2018:

— Можно сравнить только в том смысле, что выступали под олимпийским флагом. Но ситуация была другой. Тогда произошел геополитический коллапс — разрушилась крупнейшая страна мира. Тогда это был добровольный выход из сложившейся ситуации. Сейчас это история репрессивного характера.

Об «альтернативной Олимпиаде»:

— Вопрос — к организаторам альтернативных Игр. Мы отношения к этому не имеем.

О «мутной воде»:

— Олимпиада — глобальное мероприятие, в котором участвует много людей. И не все заряжены общей целью. Каждый пытается найти свою нишу, кто-то ловит рыбку в мутной воде. Но давайте говорить о хороших примерах.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Пхенчхана