На олимпийском биатлонном стадионе не так много болельщиков из России. В горах холодно и ветрено, туда неудобно и муторно добираться и там, наконец, не так много наших атлетов. Поэтому публика на этих Играх собирается либо особенно влюбленная в конкретный вид спорта, либо непосредственно к нему относящаяся. На каждой гонке, например, особенным вниманием пользуется пара с российским флагом — их узнают, с ними фотографируются и всегда пытаются сказать что-то ободряющее. Владимиру Ивановичу и Алле Абушаевне Шипулиным непросто: да, их дочь Настя выигрывает медали, но сын-то вынужден сидеть дома.

— Мы так сомневались, кому сильнее нужна поддержка, — говорит папа. — Даже два раза билеты покупали и сдавали. Но потом Антон сам подошел и сказал: «Всё-таки Настя там, она выступает, нужно ехать». Он ее очень любит, поддерживает, болеет в переносном и прямом смысле. Вот сейчас простыл. Да и переживает из-за несправедливого наказания, которое к нему применили. Я даже не знаю, как это напряжение может сказаться на его карьере.



На старте Олимпиады Антон молчал. Как оказалось, чтобы не сглазить. Сразу после финиша Насти в масс-старте, выигравшей третье олимпийское золото, он выложил фото в инстаграм со счастливой подписью.

Говорила о брате и сама Кузьмина.

— Не представляете, как я расстроилась, когда Антона не допустили, — призналась она. — Думала, что это скажется и на моем выступлении — так было тяжело. Помогли те 10 дней, что мы провели в Корее, у меня получилось успокоиться. Тем более, сам брат поддерживал, просил выиграть медаль, в том числе для него. Спринт получился не очень удачным, но потом смогла собраться.

— Вам приписывают слова о завершении карьеры, но еще одно олимпийское золото делает Анастасию Кузьмину самой титулованной спортсменкой в истории. Это мотивация?

— Я не думаю об этом. Просто благодарна всем, кто в меня что-то вложил и просто счастлива трем золотым медалям. И если вдруг будет суждено чего-то еще достичь, то это уже будет бонусом. Мне все-таки уже 34 года, и я мама двоих детей — логично, что пора бы уже успокоиться.

— Сегодня ваш папа сказал: «С хорошими результатами, которые Настя показывает на Олимпиаде и на Кубке мира — самое время уходить. Лучше сделать это, когда ты силён. И, конечно, после этого уделять больше время семье». Все верно?

— Да, только вот есть еще цели: например, у меня нет золота чемпионата мира. Значит, надо бегать еще один год. А вдруг не получится? В общем, я бы все-таки не стала сейчас озвучивать окончательное решение об уходе. Можно я сейчас просто порадуюсь тому, что есть сегодня, а решение приму позже? Эта победа — она для моих родителей, которые и правда не с хорошим настроением собирались сюда, это победа команды, это победа для всей Словакии, это так же победа для России, для тех, кто в начале карьеры дал мне основы.

— Кстати, про основы. На пьедестале вы стояли вместе с еще одной экс-россиянкой Дарьей Домрачевой. У вас по три золотых медали Олимпиад, у вас дети, мужья, вы знаете иностранные языки и выглядите счастливыми. Можно ли посоветовать молодым и талантливым биатлонистам уезжать их России, если есть такая возможность?

— Если у тебя не получается здесь, и ты уедешь за границу, то не обязательно все будет хорошо. Нужно рассматривать частные ситуации. Судьба сделала мне подарок, я встретила Даниэля Кузьмина — человека, который стал качественным мужем, отличным отцом для моих детей, качественным спарринг-партнером как тренер, замечательным партнером для меня по жизни, который хорошо понимает и поддерживает в любых ситуациях. Даша тоже нашла своего человека, свое счастье.

— Мы немножко про другое: в России у молодежи не получается раскрыться, велика конкуренция.

— В России действительно слишком много спортсменов, слишком длинная скамейка запасных — и это вызывает большое давление. Я сама была в сборной России вместе с легендами. Было очень сложно, ведь настолько восхищалась ими, настолько воспринимала как звезд, что и мысли не допускала, что смогу их вдруг обыграть. Но как только уехала, то почувствовала, что внутри есть потенциал. Просто его кому-то нужно было раскрыть его до конца. И еще: понимала, что в России в меня не верили, а в Словакии узнала другое отношение. Это помогло работать со своими ресурсами, развивать их.

— Как быть атлетам в России сейчас?

— Спортсмен может добиться успеха либо трудом, либо талантом, не позволяя никому его загасить. Здесь, наверное, нужна не коллективная работа, а индивидуальный подход, но разумный. Вот сейчас в России смена поколения и новое, которое пришло, — оно… — Кузьмина сбивается. — Простите, я не имею права этого говорить, это может стать ошибкой. Могу только про себя вспомнить, про это ощущение недоверия. А критиковать кого-то нельзя, особенно если ты все-таки представляешь Словакию, а не со сборную России.

— Кстати, вы на пресс-конференции отлично говорите на словацком. Получается, если закончите со спортом, то останетесь там жить?

— Ну не так и отлично, — смущается Настя, но пресс-атташе дополняет: «Отлично-отлично, только иногда ставит русские ударения «. — Это непростая тема, потому что люди интересуются, что перевешивает — корни или место, где я живу?

Цитата Конечно, я не могу назвать себя словачкой, я — русская. С детьми дома тоже говорим по-русски, потому что не дать им шанс учить язык — это преступление.

Но мне комфортно жить именно в Словакии.

— Чем так крута Словакия?

— Я живу здесь не потому что это круто, а потому что мне комфортно. Это европейская страна, но все-таки она славянская, с нашей группой языков, местные меня понимают, чувствуют, как родную. И поэтому все мои словацкие друзья — это большая семья.

— Вы уже видите себя в жизни после спорта. Например: «Заканчиваю и иду работать в банк».

— Сомневаюсь, выйдет ли из меня хороший банкир, — шутит Настя, а пресс-атташе вновь дополняет: «Она вообще-то юрист». — Да, мне надо много обдумать и взвесить. Но нужна профессия, которая позволит больше времени проводить с детьми. Даже если сейчас спрашивают, какое у меня хобби, то я не знаю, как ответить. Времени так мало, что остается только на семью. Более того, мы пытаемся совмещать. Например, на заключительном предолимпийском сборе в Италии дети были рядом.

— Вы говорили, что в их школе отменили уроки, когда вы бежали прошлую гонку.

— Да. Все ученики вместе сидели в актовом зале и на проекторе смотрели самую длинную индивидуальную гонку. Бедняжки. Мне показывали моменты уже когда я была в районе финишной равнины и комментатор объяснял шансы на медаль — и тогда визжали и кричали. А сын, он так боялся, когда я стреляла, что закрывал глаза.

— Дети понимают, что их мама — звезда и гордость страны?

— Мы пытаемся внушить им, что достижения мамы — это ее успехи. И им надо хорошо учиться и много работать, чтобы обязательно добиться своих.

— Кто популярнее в Словакии: вы или Марек Хамшик.

— Я популярнее в биатлоне, а Марек — в футболе. Наверное, так. Хотя еще больше внимания приковано к велогонщику Петру Сагану. Но для меня все это не важно. Просто хочу делать свое дело и добиваться результатов в спорте или быть хорошей мамой. А популярность и успех — они второстепенны.