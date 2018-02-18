«В России в меня не верили». Кузьмина — великая чемпионка из Словакии
Сестра Антона Шипулина стала бы самой титулованной биатлонисткой в истории нашей страны, но…
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
На олимпийском биатлонном стадионе не так много болельщиков из России. В горах холодно и ветрено, туда неудобно и муторно добираться и там, наконец, не так много наших атлетов. Поэтому публика на этих Играх собирается либо особенно влюбленная в конкретный вид спорта, либо непосредственно к нему относящаяся. На каждой гонке, например, особенным вниманием пользуется пара с российским флагом — их узнают, с ними фотографируются и всегда пытаются сказать
— Мы так сомневались, кому сильнее нужна поддержка, — говорит папа. — Даже два раза билеты покупали и сдавали. Но потом Антон сам подошел и сказал: «Всё-таки Настя там, она выступает, нужно ехать». Он ее очень любит, поддерживает, болеет в переносном и прямом смысле. Вот сейчас простыл. Да и переживает
На старте Олимпиады Антон молчал. Как оказалось, чтобы не сглазить. Сразу после финиша Насти в
Говорила о брате и сама Кузьмина.
— Не представляете, как я расстроилась, когда Антона не допустили, — призналась она. — Думала, что это скажется и на моем выступлении — так было тяжело. Помогли те 10 дней, что мы провели в Корее, у меня получилось успокоиться. Тем более, сам брат поддерживал, просил выиграть медаль, в том числе для него. Спринт получился не очень удачным, но потом смогла собраться.
— Вам приписывают слова о завершении карьеры, но еще одно олимпийское золото делает Анастасию Кузьмину самой титулованной спортсменкой в истории. Это мотивация?
— Я не думаю об этом. Просто благодарна всем, кто в меня
— Сегодня ваш папа сказал: «С хорошими результатами, которые Настя показывает на Олимпиаде и на Кубке мира — самое время уходить. Лучше сделать это, когда ты силён. И, конечно, после этого уделять больше время семье». Все верно?
— Да, только вот есть еще цели: например, у меня нет золота чемпионата мира. Значит, надо бегать еще один год. А вдруг не получится? В общем, я бы
— Кстати, про основы. На пьедестале вы стояли вместе с еще одной
— Если у тебя не получается здесь, и ты уедешь за границу, то не обязательно все будет хорошо. Нужно рассматривать частные ситуации. Судьба сделала мне подарок, я встретила Даниэля Кузьмина — человека, который стал качественным мужем, отличным отцом для моих детей, качественным
— Мы немножко про другое: в России у молодежи не получается раскрыться, велика конкуренция.
— В России действительно слишком много спортсменов, слишком длинная скамейка запасных — и это вызывает большое давление. Я сама была в сборной России вместе с легендами. Было очень сложно, ведь настолько восхищалась ими, настолько воспринимала как звезд, что и мысли не допускала, что смогу их вдруг обыграть. Но как только уехала, то почувствовала, что внутри есть потенциал. Просто его
— Как быть атлетам в России сейчас?
— Спортсмен может добиться успеха либо трудом, либо талантом, не позволяя никому его загасить. Здесь, наверное, нужна не коллективная работа, а индивидуальный подход, но разумный. Вот сейчас в России смена поколения и новое, которое пришло, — оно… — Кузьмина сбивается. — Простите, я не имею права этого говорить, это может стать ошибкой. Могу только про себя вспомнить, про это ощущение недоверия. А критиковать
— Кстати, вы на
— Ну не так и отлично, — смущается Настя, но
Но мне комфортно жить именно в Словакии.
— Чем так крута Словакия?
— Я живу здесь не потому что это круто, а потому что мне комфортно. Это европейская страна, но
— Вы уже видите себя в жизни после спорта. Например: «Заканчиваю и иду работать в банк».
— Сомневаюсь, выйдет ли из меня хороший банкир, — шутит Настя, а
— Вы говорили, что в их школе отменили уроки, когда вы бежали прошлую гонку.
— Да. Все ученики вместе сидели в актовом зале и на проекторе смотрели самую длинную индивидуальную гонку. Бедняжки. Мне показывали моменты уже когда я была в районе финишной равнины и комментатор объяснял шансы на медаль — и тогда визжали и кричали. А сын, он так боялся, когда я стреляла, что закрывал глаза.
— Дети понимают, что их мама — звезда и гордость страны?
— Мы пытаемся внушить им, что достижения мамы — это ее успехи. И им надо хорошо учиться и много работать, чтобы обязательно добиться своих.
— Кто популярнее в Словакии: вы или Марек Хамшик.
— Я популярнее в биатлоне, а Марек — в футболе. Наверное, так. Хотя еще больше внимания приковано к велогонщику Петру Сагану. Но для меня все это не важно. Просто хочу делать свое дело и добиваться результатов в спорте или быть хорошей мамой. А популярность и успех — они второстепенны.
— Но я бы обязательно напомнил, — сказал
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